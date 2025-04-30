台科大生把符咒變年糕　搭泡麵可吃下3種祝福

▲台科大設計系學生周善（圖右）與陳依瑩（左），將符咒與泡麵結合，品嚐國民美食時也可吃進滿滿祝福。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

傳統符咒對民眾帶有負面觀感，台科大學生卻以符咒文化為靈感，巧妙結合泡麵這項國民美食，設計《一飽口符麵》，推出「平安、財富、桃花」三款主題泡麵，希望結合代表台灣拜拜文化的泡麵，重新詮釋符咒作為祝福象徵的原意，將符咒意象轉化為可食用的年糕，搭配特製口味的泡麵，讓品嚐的同時也吃下滿滿祝福。

台灣科技大學設計系2025畢業展從今（30日）起舉行，今年展覽以螞蟻與石頭為主視覺，象徵設計者在重重挑戰中不斷推敲修正、尋找出路。作品主題橫跨智慧農業、文化傳承、互動體驗、包裝設計及舊物再利用等多元面向，共展出35組特色作品，展現學生多元豐沛的創作能量。

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其中設計系學生周善與陳依瑩，將台灣傳統符咒與泡麵結合，推出商業設計作品《一飽口符麵 Charm It Up Noodles》，還入圍2025年金點新秀設計獎。該作品將符咒意象轉化為可食用年糕，並搭配「平安（艾草麵）、財富（南瓜麵）、桃花（紅麴麵）」三款主題泡麵，讓民眾品嚐泡麵時，也能吃下滿滿的祝福。

陳依瑩指出，台灣傳統符咒其實有傳遞願望與祝福意思，民眾透過書寫、焚燒或飲用符水，向神明祈求平安、健康與財富及姻緣，但卻因時代改變或民眾迷信，而有迷信或禁忌的負面印象，所以兩人花了約1年時間，將符咒與泡麵結合，設計「平安、財富、桃花」三款主題泡麵，希望藉此重新感受符咒作為祝福載體的溫度與力量。

▲台科大設計系羅郁琁（圖左）與張芷芸（圖右），將布娃娃重新拆解設計，轉化為防災頭套、託藥袋、餐袋。（圖／記者許敏溶攝）

此外，由台科大設計系羅郁琁與張芷芸合作的作品「小布物語Tiny Fabric Stories」，則是以回收的布娃娃為素材，將小時候喜愛的娃娃重新拆解與設計，轉化為防災頭套、託藥袋、餐袋等兒童用品，不僅可環保再利用，也讓陪伴自己長大的娃娃，重新回歸主人身旁，也帶來安全感。

羅郁琁坦言，自己也有1到2箱的布娃娃，也了解娃娃背後都蘊含珍貴記憶，所以希望藉由模組化版型設計，將娃娃重新縫製、賦予舊物新生命，讓這些記憶得以轉化與延續，實踐環保永續理念，像是自己最常抱著的松鼠娃娃，就被自己改造為防災頭套。