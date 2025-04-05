學YTR實測珍奶泡麵！他加「兩匙奶粉」驚呆了　曝口感：涮嘴

▲原PO做了珍奶泡麵。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者鄺郁庭／綜合報導

台人喜歡喝手搖飲，珍珠奶茶更是紅到國外。有網友就表示，看到YouTuber在泡麵裡加珍奶，會變成豚骨拉麵的味道，一時興起也實測，結果超驚艷，「湯頭真的變！超！濃！郁！真的87%像豚骨湯頭欸！奶香混著鹹味超涮嘴」，話題引發熱論。

有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，之前看到YTR實測「珍奶＋泡麵＝豚骨拉麵」，讓他超好奇，一時興起用奶粉跟韓式泡麵，加上冷凍庫的即食珍珠來實驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，原做法是把珍奶加進泡麵煮，他則是直接在煮泡麵過程中加兩匙奶粉，再倒入冷凍珍珠煮軟。結果一吃驚艷，因為湯頭變超濃郁，真的有像豚骨拉麵的湯頭，奶香混著鹹味很「涮嘴」。

不過他也笑說，「那顆顆的珍珠開始吸湯之後…變鹹的QQ，口感很奇妙。」最後他給出結論，「總結：奶粉＋泡麵＝推爆」、「奶粉＋泡麵＋珍珠＝看人接受度」。

貼文引發討論，「跟各位說一下，辛拉麵加牛奶煮確實很好吃…就是麻辣牛奶鍋的概念」、「我們家加奶粉吃很久了，康寶濃湯也會加，從小喝到大」、「奶粉真的很適合做料理的，之前做牛奶鍋也超濃～」、「奶粉加泡麵感覺還不錯，但再加珍珠真的打妹」、「用無糖豆漿當湯底，味道也是很濃郁」、「我以為加奶這種事大家都知道欸！」

但也有人直呼，「要分辨創新食物好不好吃，就看一般店家是否跟進，如果沒有～代表是個人喜好。好吃與否、見仁見智」、「請帶著你的食物離開地球」、「拉肚子配方嗎」、「加珍珠是真詭異」、「有87%像，我怎麼不直接吃豚骨拉麵就好」、「愛喝珍奶跟愛吃泡麵的人都無言了。」