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台灣「泡麵界清流」被挖出！　大票人激讚：每次都把湯喝光

▲▼泡麵。（圖／記者蕭筠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蕭筠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣泡麵口味琳瑯滿目，年銷售超過百億元。一名網友近日就推薦兩款老牌泡麵，堪稱「泡麵界的清流」，儘管熱量低、口味較清淡，味道卻不輸人；對此，許多老饕洗版狂讚，「超好吃的」、「內行人」。

網友日前在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」貼出兩款泡麵，分別是冬菜鴨肉湯粉絲及肉燥風味的調和米粉，並給出高評價道「個人覺得這兩包是泡麵界的清流！別小看這麼清淡的口味，卻是我從小到大最常吃的。」

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PO文釣出許多同好，留言附和道「這兩款真的超愛，熱量低又好吃」、「超好吃的」、「好吃，我的最愛」、「吃素後統一肉燥米粉是我唯一會懷念的食物」、「這兩包都是我最愛吃的，也是泡麵裡面最吃不膩的」、「這兩款真的要命的好吃，看似清淡，但風味非常濃郁」、「我也愛那個冬菜的」、「這兩款真的很好吃，百吃不厭」、「熱量低又好吃」、「每次都會把湯喝光」、「這兩樣我也是家裡必備的」、「熱量控制者的救星」、「無敵的存在」。

▲原PO大讚，這兩款是泡麵清流。（圖／翻攝自臉書／泡麵公社 泡麵俱樂部）

▲原PO大讚，這兩款是泡麵清流。（圖／翻攝自臉書／泡麵公社 泡麵俱樂部）

還有老饕熱心表示，「米粉加烏醋吃起來有酸辣湯的味道。我家一直都這樣吃，可以試試看」、「我也很愛吃統一米粉湯，尤其加一顆半熟蛋，超好吃」、「加上小魚乾XO醬很好吃」。

值得一提的是，知名廚師、節目主持人詹姆士就曾評論過「冬菜鴨肉湯粉絲」，他表示，這款粉絲很有彈性，而且很台味，湯也好喝，它的五香味稍微偏重了一點，不過古早味就是有五香，「台灣人在夜深人靜的時候吃這個，是很可以的。」

另外，他在影片中還嘗試了幾款泡麵，其中「香菇肉羹湯麵」也是偏台式古早味，詹姆士笑說，「如果你是在台灣長大的，你都會很喜歡。」

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