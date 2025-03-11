年輕人最新流行！包上「不直接掛娃娃」　一票秒懂：防髒也防掉

▲以前大多會直接將吊飾掛在包包上。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會掛娃娃、吊飾在包包上，不過近日則流行另外一樣東西！有網友就發文拋問，為什麼現在學生都會在包包上再掛一個透明的包包，然後裡面再放娃娃呢？這是新流行嗎？貼文曝光後，引發網友討論，「乾淨吧！蠻可愛的」、「防掉、防髒」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「現在學生為啥都用透明包裝娃娃掛背包上」為標題發文，提到現在有很多學生都會把娃娃裝在透明的小包包裡面，然後再把那個小包包掛在背包上。

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原PO說，以前大家不是都直接把娃娃、吊飾掛在背包外嗎？而且常常一掛就是一堆，為什麼現在卻要另外裝在透明小包裡面呢？這是最新流行嗎？

▲娃包非常流行。僅示意，圖與本文無關。（圖／翻攝自Facebook／高雄捷運 x 高雄輕軌）

貼文曝光後，就有網友指出，「他們說那叫遛娃包或曬娃包，把娃娃放在透明收納袋裡，掛在包上讓人欣賞」、「痛包，最近台灣才開始流行嗎」、「年輕人的流行，可以帶上自己喜歡的娃娃」、「就痛包，看過整個包都貼韓國男團的」。

還有不少網友點出使用娃包的原因，就是防髒、防掉，「覺得很讚，因為我無法忍受髒掉的娃娃」、「防塵啊，貴貴的娃想帶出門炫耀，結果一天就髒兮兮還不心痛？而且透明袋可以隨心情、衣服配色放不同的娃」、「防塵怕髒啊，我出門也掛娃包」、「防塵又防髒，算是對於自己喜歡的娃一種愛的表現」、「比起裸掛，比較不會髒也不會掉」、「一堆人四處掉娃，而且價格又被炒得很高，才開始流行娃包」。話題引發討論。