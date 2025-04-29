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上班族K歌狂咳嗽「無法飆高音」　就醫赫見罹患肺腺癌

▲▼咳嗽,感冒,過敏,難過（圖／取自免費圖庫pexels）

▲56歲王先生熱愛唱歌，但最近卻狂咳不已，呼吸也變得急促，就醫檢查，確認是癌王、肺腺癌。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者游瓊華／台中報導

台中一名上班族56歲王先生熱愛唱歌，但最近卻狂咳不已，呼吸也變得急促，就醫檢查，在右上肺發現一顆約2公分、邊緣不規則腫瘤，切除後證實為惡性，為早期肺腺癌，所幸並未擴散，讓他又能一展歌喉。

▲唱歌狂咳嗽「無法飆高音」，就醫赫見罹患癌王。（圖／亞大附醫提供）

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▲病患檢查發現右上肺部腫瘤為早期肺癌。（圖／亞大附醫提供）
亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師周奇霈指出，患者有30年菸癮，檢查發現右上肺部腫瘤為早期肺癌，雖然病灶僅2公分，但其形狀及位置具高度惡性可能，容易透過淋巴系統擴散，因此建議手術切除肺葉，還需一併清除多處縱膈與肺門的淋巴結，以確認是否已有轉移。

▲唱歌狂咳嗽「無法飆高音」，就醫赫見罹患癌王。（圖／亞大附醫提供）

▲周奇霈提醒，肺腺癌有逐年年輕化趨勢，若本身有抽菸史、肺腺癌家族史或暴露重金屬等工業污染族群，也不妨考慮自費篩檢，降低重症風險。（圖／亞大附醫提供）
經評估後，手術採用微創胸腔鏡方式，避免傳統開胸手術造成的廣泛組織損傷，手術時間約2-3小時，患者隔天便轉入普通病房觀察，五天後順利出院。

周奇霈強調，低劑量電腦斷層篩檢對肺癌早期偵測十分重要，尤其肺癌是台灣癌症死亡率第一名，因此也被稱為「癌王」，初期通常無明顯症狀，許多患者在出現咳嗽、咳血或胸痛等警訊時已屬中晚期，錯過最佳治療時機，若能透過篩檢提早發現，可將肺癌死亡率降低20%至30%，不僅是保護自身，更是給家人一份保障。

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