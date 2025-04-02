曾是田徑冠軍！53歲陸「抗癌網紅」過世　他生前親吐患病因素

▲王勝生前的模樣。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸上海一名抗癌網紅「寶炫是冠軍（本名，王勝）」3月31日凌晨不敵病魔離世，享年53歲。王勝生前熱愛跑步，曾拿過400公尺田徑冠軍，2020年跑步減重中發現骨轉移疼痛，後確診肺腺癌晚期。相關消息令網友們震驚不已。

據《環球網》報導，王勝的簡介顯示，畢業於上海交通大學。他在2021年8月確診為肺腺癌4B期，癌細胞已擴散至甲狀腺、淋巴、胸膜等12個器官；他先是嘗試了放射治療，又參與新型標靶藥臨床試驗，然而收效皆不盡人意；2022年2月，他放棄化療，賣掉上海別墅和BMW，舉家隱居浙江天目山，嘗試以中醫調理、運動和自然療法治病。

▲王勝生前熱愛運動，平時有跑步的習慣。（圖／翻攝自微博，上同）

王勝的病情一度好轉，但重返城市後，他再次陷入熬夜、不規則的生活，加上感染新冠，2024年8月癌症復發；2025年1月，王勝病情急劇惡化，最後醫治無效，於3月31日凌晨離世。

王勝在2024年接受訪問時，曾坦言自己罹患癌症，與不良生活習慣脫不了干系，離開大學後的十幾年，他幾乎每晚都熬夜，抽菸、喝酒、唱歌、打牌成了家常便飯，情緒方面也有問題，長期不良習慣的積累，最終導致身體生出病來。

▲王勝最終在親朋好友的陪伴下離世。（圖／翻攝自微博，上同）

王勝的子女在其帳號上發布訃告，「慈父王勝於2025年3月31日凌晨，在至親好友的陪伴中與世長辭，與病魔抗爭四載，享年53歲。」

相關消息一出，令網友們十分不捨，「一路走好，願你下輩子沒有病痛，平平安安、健健康康地活著」、「致敬每一個不屈的生命！努力活過！兄弟一路走好」、「晚期又活了接近5年，顯示治療很成功，而且本人身體素質確實很好」、「寶哥用生命提醒我們，健康才是人生賽場，願他在終點線後安息，也願每位跑者珍惜沿途風景」。