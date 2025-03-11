紅色空汙警戒！西部「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩

▲台灣西部空氣品質不佳。（圖／環境部空品監測網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受到風向轉換及地形因素影響，西部地區空氣擴散條件不佳，汙染物累積導致空氣品質不佳，多處呈現「橘色提醒」，雲林斗六更是「紅色警示」等級。胸腔科醫師蘇一峰曾表示，「台灣人的體質就是會因為空氣污染產生肺腺癌」，同時也有不少醫師建議在空汙時外出應配戴口罩。

依監測資料及氣象署11日10時氣象資料顯示，11日高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；夜晚台南以北地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

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根據環境部空品監測網觀測資料，11日晚間9時全台共有1個測站出現紅色警戒，另外有25個測站空品為橘色提醒，幾乎涵蓋整個西半部。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在13日變天降雨前，西部地區空氣都會很髒，且容易有濃霧發生，尤其深夜至清晨是霧霾最嚴重的時間，呼籲民眾減少室外活動，「濃霧發生時，開車騎車的朋友請記得放慢速度；如果有搭乘飛機的朋友，尤其台中、桃園機場，需要多加留意航班資訊」。

胸腔科醫師蘇一峰曾表示，肺腺癌是台灣的主要肺癌類型，「台灣的肺癌有兩個世界第一，因空氣污染造成的EGFR突變型肺腺癌是世界第一，EGFR突變的比率世界第一，台灣人的體質就是會因為空氣污染產生肺腺癌，台灣肺癌有三個全國第一，每年最多的癌症，最多死亡的癌症，最花錢的癌症！」

衛福部國民健康署也呼籲，空氣品質狀況可能會影響敏感族群的健康，民眾可透過環保署的「環境即時通」APP或空氣品質監測網，查詢臺灣各地的空氣品質指標（Air quality index，AQI）及監測濃度，再進一步決定是否外出活動；另外，當戶外PM2.5濃度偏高時，建議民眾選擇佩戴「防霾（PM2.5）口罩」(符合CNS15980)，以濾除空氣中的PM2.5。