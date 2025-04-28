好市多購物車「阿嬤拿走1物」　喊年輕人讓一下！她傻：超荒謬

▲原PO去拿鮮奶，回來後發現脆片不見了。（示意圖／非新聞當事人／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「也太直接吧？」一名女網友哭笑不得表示，在好市多購物時，發現購物車裡的脆片不見了，結果一旁的阿嬤才坦承是她拿的，強調行走不便，「年輕人可以再去拿一盒，讓一下嘛。」此話一出讓原PO無奈又傻眼，只好默默再走去拿，該事件掀起網友熱議，「至少要先說一聲吧，先斬後奏的感覺真差！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，在賣場看到一款脆片有特價，放到購物車後就走去拿鮮奶，豈料回來後，發現脆片不見了，一旁的阿嬤淡定地說「這我拿的啦，剛剛看到一盒折60元，但腳不好過去拿，你年輕人可以再去拿一盒，讓一下嘛。」

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一番話讓原PO錯愕直言，「我人整個愣住，超荒謬。」她認為，不是不願意禮讓，也知道長輩可能行動真的不便，但在沒告知的情況下，對方擅自拿走的舉動令人觀感不佳，「直接從我車上拿走，也太直接吧？」

文章曝光後，網友也傻眼回應，「至少要先說一聲吧？先斬後奏的感覺真差」、「這老人怎麼會覺得理所當然？態度真的不行」、「還好沒叫你順便幫她結帳」、「試吃時，就會跑給你看了」、「很沒禮貌，起碼等你回來問問可不可以讓，不是直接從別人車上拿走」、「要是我一定搶回來還嗆他」、「腳不好為什麼要自己一個人去逛街」。

不少人也遇過類似經歷，「我上次也遇到！一位阿嬤在我車上一個一個拿起來看，被我制止還反問我：還沒結帳有什麼關係」、「我也遇過，拿了兩盒豬肉放購物車裡，再走去牛肉冷藏櫃看一下，一轉眼兩盒豬肉被拿走了，超傻眼」、「我遇過結帳時後面的人把我放在輸送帶上的吐司拿走」。