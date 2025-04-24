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iPhone在好市多、其他店買有差別？過來人讚1優勢：感覺差很多

▲▼好市多開賣iPhone 16 系列，價格省超過千元。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多有賣iPhone。（圖／記者林育綾攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售品項包羅萬象，從民生用品、生鮮食品到珠寶、3C都有。就有網友好奇，iPhone在好市多買跟在外面買有什麼差別？貼文引發討論，其中許多人大推一優點，「買到機王可以退貨，不選擇維修！」「遇到機王規定時間內可以退貨，這項我記得只有蘋果官網和它有。」

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」詢問，「蘋果手機在好市多買跟在外面一般商店買有什麼差別？」留言處中，不少會員都覺得最大優勢就是退貨，「遇到機王規定時間內可以退貨，這項我記得只有蘋果官網和他有，其他的授權經銷商或是電信通路只能走維修」、「光遇到機王要退貨的CP值就海放其他通路了。」

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還有過來人坦言，慶幸是在好市多買，「我當初買到有問題的Apple Watch，我很慶幸是在好市多買，當時是使用一周，雖然當場檢驗時間很長。但光是可以退貨重買，而不是退回蘋果換整新機給你，在感覺上是差很多的」、「90天內無條件退貨，之前買了iPad，用了兩個月，按鍵突然彈不起來，立馬退貨，毫不囉嗦」、「有問題退貨很乾脆。」

也有人表示，「好市多比較便宜2-3千，其他通路買或許有其他折扣，但都沒好市多價格低」、「在好市多買，增加消費額，累積點數抵會費」、「前陣子線上買iPad mini，黑卡線上購物回饋3%+好多金2%，算起來比蘋果官網線上便宜。」

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