以為愛孫「去日本讀農業」　阿嬤狂聊種菜！他公布學校...全場笑翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日參加家族聚會時，阿嬤不斷跟他聊關於種菜的事情，還叮囑他要多多研究，後來他才意會到，原來阿嬤將「早稻田大學」誤以為是農業學校，瞬間哭笑不得。

就讀日本早稻田大學的網友日前在Dcard發文，笑說「原來阿嬤一直以為我去讀農業學校！剛剛家庭聚會時，阿嬤突然一直跟我講有關種菜的東西，問我有啥看法，我就說很好啊，培養興趣，結果她就說以後要靠這個吃飯的人，要多研究一下啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，阿嬤也在親戚間廣為傳播，讓他不禁苦笑直呼，「她大概跟家族50個人都這樣講了，說我去日本讀農業，以後可能要去農林水產上班，我想哭......。」

對此，網友們紛紛笑回，「阿嬤可能覺得你念的是找到田大學」、「按照阿嬤的理解，我以後是要出海捕魚的」、「說到早稻田大學，就會想到廣志」、「恭喜，阿嬤的田就交給你了」、「超好笑」、「我從小學開始就以為是旱稻田，最近才發現我搞錯」、「我負責指揮交通的」、「阿嬤以為我要出家」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

PO文也釣出不少苦主，就有政大生點頭表示，「我阿嬤以為我要去從政」；還有交大學生笑嘆，「我大學念交大，親戚都以為我要去學開卡車」；更有日本立命館大學的學生坦言，「我也被問過是不是在學算命的。」

值得一提的是，位於日本東京都新宿區的早稻田大學，在當地是首屈一指的私立大學，也是亞洲地區最具知名度的大學之一，該校在政治學、法學、文學、商學、理工學、教育學、藝術、體育等多個領域，對近代日本有著重大的影響。

