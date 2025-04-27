他驚見「好市多退貨一幕」扯爆　全場吵翻：握壽司整盒只剩白飯

▲好市多退貨專區。（示意圖／非新聞當事人／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「去好市多看到扯爆！」一名網友目擊表示，有男子拿著食物排隊等退貨，但盒中「只剩一小塊鮭魚、一支櫛瓜」，令原PO傻眼至極。底下網友搖頭痛批「好市多測試人類恥度極限」，並分享各種奇葩案例，包括吃剩的握壽司、喝到剩6瓶飲品、還有用過的行李箱都拿去退貨，直嘆「我們繳的卡費都在養這種人」。

一名網友在臉書《爆料公社公開版》表示，最近在賣場看到一位男子排隊退貨，結果整盒鮭魚只剩下一小塊，就連櫛瓜也吃剩1支，這一幕令原PO傻眼直呼「扯爆！退得下去？」

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底下網友紛紛搖頭，「難怪卡費越來越貴，就是這種人一堆」、「好市多養的，怪不了誰」、「我覺得好市多就是在測試人的恥度極限」、「我買錯產品（非食品），隔天原封不動拿去退，我都覺得不好意思了，他們怎麼有辦法這樣退」、「會不會吃到最後一塊才發現裡面有蟲」、「我繳卡費就是在養這種人」。

一票網友也分享遇過各種奇葩退貨狀況，「你在台灣啊...還看過狗窩整個都是毛跟口水，髒髒爛爛的拿去退」、「我看過鮭魚握壽司整盒退回只剩白飯的，超低級」、「之前不是有對母子拿吃剩的烤雞骨頭拿去退的嗎」、「我看過吃生菜沙拉吃到剩下一兩片菜，邊剔牙邊排隊的」、「那天在中壢店櫃檯親眼目睹24瓶的寶特瓶，女子喝掉剩不到6瓶左右吧也是退」、「很常看到退貨櫃檯旁邊的推車上...都是一整盒沒有生魚片的握壽司」、「有看過朋友的朋友，這樣操作的，要出國去買行李箱，回國後拿去退款」、「我上次看到泡菜只剩湯汁的」。