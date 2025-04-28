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藍白聯手彈劾賴清德？　朱立倫：可能連綠委悔悟後都來加入罷免

▲▼國民黨《罷免賴清德行動》全國啟動記者會，主席朱立倫致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（28日）宣布將於賴清德總統520就職滿周年當日提出罷免案、彈劾案，台灣各地全面發動各種「罷免賴清德、綠衛兵」運動。被問到是否會再與民眾黨繼續加強在野討論與研究，朱立倫回應，會盡所有的力量，其實最大力量是人民的力量，可能最後連很多綠委都會幡然悔悟，一起來罷免賴清德。

朱立倫強調，自己已要求全台灣所有民意代表，包含不分區立委，還有各縣市議員、鄉鎮市民代表共同團結努力，要協助所有罷綠選區第二階段連署，並會將這次二階連署的結果列入考核公告；他提到，這是罷免賴總統一個非常重要里程碑，不但從5月20日開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各角落，要全面發動各種方式的罷免賴總統運動，讓賴總統知道，最偉大的是台灣人民力量。

對於是否會跟民眾黨主席黃國昌繼續加強在野討論？朱立倫說，會盡所有的力量，其實最大的力量是人民的力量，不管國民黨、民眾黨，所有的立委都會感受到人民的力量，當人民怒吼的時候，最後不單只是在野的立委，連民進黨的立委都會感受到，如果賴清德再這樣倒行逆施，破壞台灣的民主自由，再讓大家沒辦法團結台灣，成為對立的台灣，讓台灣社會進入民主的黑暗期，最後連很多綠委都會幡然悔悟，一起來罷免賴清德。

黃國昌隨後則稱，想要賴清德下台已成為多數台灣人民的心聲，目前面對的障礙是賴想硬幹到底，當人民站出來跟政府抗議，總統卻叫人民全部都去天安門，這是哪門子的邏輯啊？至於掃除特定綠衛兵行動，黃國昌說，4月26日集會上有許多公民團體都出來擺攤進行罷免連署，對於在立法院裡面為了護航執政團隊而大造謠的民進黨立委，相信有非常多公民朋友都看不下去，會站出來有相應的作為。
 

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國民黨朱立倫黃國昌賴清德大罷免

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