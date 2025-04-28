藍白網軍遲到2天　李珠珢＋破百正妹護士今被盜圖稱「426上凱道」

▲民進黨議員卓冠廷28日在社群媒體上發現，今天一早不約而同出現破百則「妙齡女子」的自拍照，且文案都一模一樣寫「426我會去凱道」的貼文。（圖／卓冠廷提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨4月26日動員眾多民眾在凱達格蘭大道前舉行「反綠共，戰獨裁」活動，人數相當可觀。不過，事隔2天，民進黨議員卓冠廷28日在社群媒體上發現，今天一早不約而同出現破百則「妙齡女子」的自拍照，且文案都一模一樣寫「426我會去凱道」的貼文，超過八成都是護理師的照片，甚至更令人傻眼的是，還盜圖盜到韓籍「AI女神」李珠珢。

國民黨、民眾黨聯手下，於4月26日動員眾多民眾在凱達格蘭大道前舉行「反綠共，戰獨裁」活動，人數相當可觀，在府前廣場一路蔓延且溢出景福門。根據主辦單位評估的人數，現場超過20萬人。

▼韓籍啦啦隊李珠珢遭盜圖稱「426上凱道」。（圖／翻攝自Threads）



不過，事隔兩天，卓冠廷在28日一早，在社群媒體上發現，冒出上百個「426我會去凱道」搭配女生自拍照的複製串文，文案還一模一樣，寫道「民眾黨、國民黨加油，426會去凱道應援！台灣TW加油！台灣向前行！」

卓冠廷也指出，有網友還注意到，貼文的照片八成是女性護理師的照片，甚至更令人傻眼的是，還盜圖盜到韓籍「AI女神」李珠珢。

卓冠廷說，今天早上他的結論認為，這難道是網軍的設定錯誤嗎？他呼籲國民黨、民眾黨，不論是誰聘的網軍，這個錢不應該核銷，不然真的是浪費錢。

▼民進黨議員卓冠廷28日在社群媒體上發現，今天一早不約而同出現破百則「妙齡女子」的自拍照，且文案都一模一樣寫「426我會去凱道」的貼文。（圖／卓冠廷提供）

