藍營426有催票效果！全台罷藍收件都增　他諷：朱立倫故意的吧

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

藍營4月26日舉行「戰獨裁」活動，總統賴清德回應，戰獨裁應該到北京天安門。民進黨立委沈伯洋28日指出，426遊行看起來有超強的催票效果，花蓮馬上增加2000份罷免連署，且全台各地都是如此，他嘲諷地說，民眾黨主席黃國昌、國民黨立委傅崐萁的催票效果太強，國民黨主席朱立倫故意的吧。

國民黨4月26日動員眾多民眾在凱達格蘭大道前舉行「反綠共，戰獨裁」活動，人數相當可觀，在府前廣場一路蔓延且溢出景福門。根據主辦單位評估的人數，現場超過25萬人。

面對藍營所舉辦的「戰獨裁」活動，賴清德則表示，國民黨與民眾黨走上街頭證明台灣是民主國家，沒有戒嚴也沒有獨裁者。他說，如果他們真正要「戰獨裁」，應該要去對地方、找對人，應去北京天安門，至少在中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝。

經過周末2天，沈伯洋28日表示，426遊行看起來有超強的催票效果，花蓮馬上增加2000份，來到2萬6000大關；而且聽說全台灣各地都是如此，有一些本來很難收的區域，都開始準備逼近門檻。

沈伯洋嘲諷地表示，黃國昌和傅崐萁的催票效果太強了，朱立倫故意的吧。但他還是強調，大家不要鬆懈，如果有謠傳會有人故意交錯誤的連署書，各地都一樣，因此衝高連署的份數才會安全，「最後不要忘記，426之後情緒高漲，大家務必保護好自己！」