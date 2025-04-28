新北黨部遭搜索！市議會國民黨團批「辦藍不辦綠」　侵害民主制度

▲國民黨新北黨部遭搜索 。（圖／記者陳以昇攝）

記者劉人豪／新北報導

今（28）日檢調單位搜索中國國民黨新北市黨部多位幹部住家與辦公處所，新北市議會國民黨團表達最嚴正抗議與譴責，痛批民進黨政府傲慢濫權，持續濫用司法手段打壓在野黨與連署罷免的公民團體，嚴重侵害民主制度與言論自由。

新北市議會國民黨團指出，4月26日舉辦「反綠共，戰獨裁」遊行，現場人數突破25萬人，展現人民對民進黨政府執政傲慢、背離民意的強烈不滿。原本期許民進黨政府與賴清德總統知所警惕，正視民意，結束對在野黨的打壓行為，沒想到今日檢調的行動反而進一步暴露執政者的傲慢與不知悔改。

國民黨團王威元書記長痛批，檢調單位本應依法行事，不應成為政治打手。利用司法搜索、約談方式持續干擾在野黨與公民團體的罷免連署，無異於赤裸裸的政治操作，意圖以司法恐嚇民眾、壓制民間力量。更令人遺憾的是，民進黨政府至今依然「辦藍不辦綠」，雙重標準昭然若揭。對藍營連署大動作搜索，對綠營連署違規行為卻輕描淡寫、毫無追究，嚴重違反比例原則，完全背離法治精神。

國民黨團黃心華副書記長則指出，人民手中並無戶政系統資料，連署作業過程自然無法百分之百預知是否有誤。依法應由中選會設立查核機制，進行資料比對與審核，而非動用檢調重手搜索、寒蟬效應式打壓，甚至刻意扣押連署文件，阻礙後續連署推動，嚴重違背民主程序與基本人權保障。

新北市議會國民黨團強烈呼籲，民進黨政府應立即停止濫用國家機器，尊重司法獨立，勿再以打壓異己、封殺民主作為延續權力的手段。人民自會明辨是非，我們也將持續與所有捍衛民主自由的力量站在一起，堅決對抗打壓與濫權。