基隆罷綠領銜人住家也遭搜索　林沛祥：司法就是差別待遇

記者郭運興／台北報導

檢調持續偵辦罷免幽靈連署，今(28日)上午除了搜索國民黨新北市黨部，基隆地檢署指揮調查站也前往基隆黨部搜索，已知本次搜索與罷免有關。對此，國民黨立委林沛祥指出，檢調針對罷免他的案子，領銜人能輕輕放過，時間可以配合調整，反觀罷免綠議員案，不只大動作搜索藍營黨部，甚至連帶搜索領銜人住家。他直言，自己痛心、憤怒，四個字形容現在的司法就是「差別待遇」。

林沛祥再指，反觀今天，面對罷免民進黨議員的案子，卻是直接大動作搜索基隆市國民黨市黨部，甚至還連帶搜索到領銜人的住家。

林沛祥表示，韓國瑜院長才講賴清德打麻將只想打「清一色」，今天，基隆市國民黨市黨部被檢調搜索了，自己只想說，四個字形容現在的司法就是「差別待遇」。

林沛祥指出，針對罷免他的案子，檢調清晨6點按鈴，驚擾民眾，但罷免領銜人卻輕輕放過，以證人身份到案，時間可以配合領銜人調整，說明完後罷免團體還能夠發文感謝調查人員。

林沛祥再指，反觀今天，面對罷免民進黨議員的案子，卻是直接大動作搜索基隆市國民黨市黨部，甚至還連帶搜索到領銜人的住家。

林沛祥批評，今天被打壓的是國民黨，明天，只要你質疑執政黨，只要你敢站出來開口說真話，下一個可能就會輪到你。

林沛祥直言，司法本該是中立的，但今天，大家看到的是，它成了掌權者手中最鋒利的刀，專門用來對付不同意、質疑他們聲音的人，自己痛心、憤怒，但更清楚，大家不能沉默，不能退讓。

最後，林沛祥強調，面對司法不公，如果現在不站出來，下一個被這樣對待、被打壓的，可能就是所有無辜的中華民國國民。

▼國民黨立委林沛祥抗議司法差別待遇。（圖／翻攝自Facebook／林沛祥）

