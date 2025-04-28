賴清德是否獨裁？　黃暐瀚舉三指標判別

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨26日於凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，參與的國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌登台發言時皆猛轟總統賴清德獨裁。對此，媒體人黃暐瀚今（28日）被問到看法，他認為，還能用選票讓一個政治人物上台或是下台，公民可以自由行使公民權利，並保有言論自由，這個國家，就不叫獨裁。

朱立倫於「426上凱道」批評，「我們要把民主找回來，不允許獨裁者毀滅台灣，我們有集會、行動自由，不允許用各種理由趕走反對的人，這就是要行一人一黨的獨裁，這位獨裁者正在台灣進行文化大革命、綠色的革命，賴清德請好好團結台灣，否則520之後全民罷免賴清德，立法院將立刻提出罷免賴清德」。

對此，黃暐瀚表示，有關獨裁與否？自己的看法，很簡單，還能用選票讓一個政治人物上台，或是下台，公民可以自由行使公民權利，並保有言論自由，這個國家，就不叫獨裁。

黃暐瀚提到，而美麗島電子報公布最新的四月國政民調，賴總統的滿意度，上任後首次出現「死亡交叉」（不滿意47.3%大於滿意47.1%）。比起426的凱道活動，賴總統更該擔心的應該是過去一個月滿意度下跌了 8.5%，信任度也跌了 8.1%。

黃暐瀚指出，美國智庫最新民調，台灣民眾對美國的信任度只有 23.1%，比去年下降了10.5%（去年拜登、今年川普），其中，藍營支持者約七成不信任美國，綠營卻是超過五成，信任美國。簡單地說，台灣已經進入「藍綠、統獨」極度對立的狀態，藍綠互相不理解，親美親中各自道路不同。

黃暐瀚認為，賴清德總統要注意的是，下個月民調能否指跌？還是繼續下滑？藍營則得全心面對大罷免，以及支持者對「韓盧昌朱」的期待（有的選主席、有的選總統）。

另外，黃暐瀚強調，由朱主席提出的「罷免總統案」只可能提出（立院29席，沒問題），不可能通過（立院76席、公民複決977萬票），立院走完罷免總統的程序之後，仍得面對「立委罷免案」的投票結果，目前罷團宣稱已經有20案以上通過二階，藍委將全力進行保衛戰。

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）