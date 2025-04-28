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陸男「挖心摘肺」殘殺變性人！　泰警否認器官販賣：待法醫調查

▲▼陸男殘殺變性人！滿臉血「闖自動通關」逃亡被逮　死者最後身影曝。（圖／翻攝自X）

▲中國籍男子Tongyuan Fu涉嫌殺害一名跨性別女子帕娜卡。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

泰國芭達雅驚傳一起駭人命案，中國籍男子Tongyuan Fu涉嫌殺害一名跨性別女子帕娜卡，更殘忍切開死者身體、摘除心臟及肺臟，甚至移除隆乳用的矽膠物，引發網路瘋傳「販賣器官」的說法。不過，芭達雅警方嚴正澄清，目前沒有任何證據顯示此案與器官交易有關，呼籲耐心等待正式的驗屍報告出爐。

根據Thai Examiner報導，這起案件發生在26日凌晨，Tongyuan Fu涉嫌在其位於芭達雅中部的公寓內殺害25歲跨性別女子帕娜卡（Woranan Pannakha），接著將她的遺體拖入浴室，使用剪刀（警方確認並非刀具）從頸部一路切開至下體，再以「手術方式」取出心臟、左肺及胸部矽膠。

警方在現場勘查時發現，死者的心臟與肺部等內臟被挖出，兩側胸部也被切掉，裡面的矽膠被挖出，放在一旁，頸部到生殖器都有刀傷。此外，現場血跡量卻異常偏少，懷疑嫌犯事後用毛巾吸走大量血液，並清理現場、擦拭痕跡。

▲▼陸男殘殺變性人！滿臉血「闖自動通關」逃亡被逮　死者最後身影曝。（圖／翻攝自X）

▲Tongyuan Fu在曼谷機場遭逮捕。（圖／翻攝自X）

由於手法過於冷靜、殘忍，案情曝光後，網路上迅速傳出「嫌犯為了販賣器官而行凶」的揣測。對此，芭達雅警方於案發當天即出面駁斥，強調沒有發現器官販賣的動機或相關跡證。嫌犯接受警方偵訊時，也多次堅稱「並非為了販賣器官」，否認外界質疑。

警方指出，目前已將帕娜卡的遺體送往法醫部門進行詳細解剖，以確認是否有器官遺失，強調在完整的驗屍報告出爐前，任何販賣器官的說法都屬於不實揣測。

辦案人員透露，儘管排除器官交易動機，但嫌犯案發前曾購買剪刀、膠帶、束帶及塑膠袋等可疑物品，加上案發後冷靜處理屍體的手法，顯示本案不排除「預謀犯案」的可能，也不排除傅嫌長期觀看暴力影集，可能因此受到影響。

泰國春武里省警察局長金達坤松（Thawatchakiat Jindakuansong）與芭達雅市警局長薩通育（Anek Sathongyu）強調，辦案將持續以事證為基礎，呼籲社會大眾勿隨意散播未經證實的消息，以免加劇社會恐慌。

►買春約到泰變性人！　陸男惱羞「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺
►陸男殘殺變性人！滿臉血「闖自動通關」逃亡被逮　死者最後身影曝

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