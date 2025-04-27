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買春約到泰變性人！　陸男腦羞「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

▲▼泰國買春約到變性人！　陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺。（圖／翻攝自khaosod）

▲25歲死者遭到殘殺，內臟被挖出放在遺體旁邊。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國春武里府驚傳駭人命案，一名25歲變性女子慘遭另一名中國籍男子殺害。兇嫌不但將其勒斃，還剖開死者的遺體，剪開胸腔，挖出心臟等內臟與胸部的矽膠。他犯案後隨即逃亡，並企圖潛逃出境，不過當天就在機場被逮，而他被逮時，臉上甚至都是血跡與打鬥傷口。

根據khaosod報導，春武里警方26日接獲通報稱，有一名女子遭到殺害，死狀悽慘，現場滿地血跡。警方獲報後趕往事發的公寓大樓2樓房間，確認死者是一名25歲的變性女子，她被發現時，心臟與肺部等內臟被挖出，兩側胸部也被切掉，裡面的矽膠被挖出，放在一旁，頸部到生殖器都有刀傷。

案發的公寓大樓住戶表示，26日凌晨2時曾經聽到事發房間傳出激烈爭吵聲，約莫1小時後才歸於平靜。同日早上9時，有住客反映有異味，管理員敲門卻無人回應，因此破門而入，才發現屋內血跡斑斑，並在浴室發現被破壞的遺體，嚇得立刻報警。

警方在現場發現一大袋衣物、剪刀。屍體被發現時，心臟被挖出放在一旁，但是法醫經過初步檢查發現，死者的左側肺部遺失。

▲▼泰國買春約到變性人！　陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺。（圖／翻攝自khaosod）

42歲中國籍嫌犯Tongyuan Fu供稱，他25日傍晚在南芭堤雅海灘認識死者，雙方透過微信交換聯絡方式。他原以為對方是女性，並談妥以8000泰銖的籌碼買春。不料上床時，死者卻拒絕並反抗，他隨即要求退還一半的費用，雙方因此爆發激烈爭執，甚至動手打鬥。

兇嫌聲稱，死者將自己踢下床，害他一時情緒失控，立刻爬起來掐死對方，隨後將屍體拖進浴室，拿剪刀剖開胸膛取出矽膠，還把心臟挖出，因為當下他「只想玩弄屍體」。不過警方暫時不採信他的說詞。

兇嫌犯案後，照常在屋內睡覺休息，直到醒來後，便訂下機票，搭車去機場，準備潛逃回國。監視器畫面拍到，他26日上午7時50分搭乘摩托計程車到巴士轉運站，以搭乘前往曼谷的巴士。他抵達素萬那普機場後，原打算搭乘中國東方航空班機飛回昆明，但在試圖使用自動通關時，因臉部有明顯抓傷被攔下。移民局立刻發現他是重大命案嫌疑人，因此當場將他逮捕。

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