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婦照X光「臀腿長滿詭異白點」　疑1飲食習慣惹禍！醫：全是寄生蟲

▲▼泰國一名婦女的X光盤佈滿白色的寄生蟲影子，懷疑與她長期使用生肉的飲食習慣有關。（圖／翻攝自Khaosod）

▲泰國一名婦女的X光盤佈滿白色的寄生蟲影子，懷疑與她長期使用生肉的飲食習慣有關。（圖／翻攝自Khaosod）

記者葉睿涵／編譯

泰國X光助理艾宰（Ai Jaew Muang Chan）透露，自己8年前替一名婦女拍攝X光片時，意外發現患者全身遍布寄生蟲，懷疑是長期食用生食或未煮熟的肉品所致。專家警告，寄生蟲感染恐引發消化不良、體重驟減等問題，呼籲民眾遵循「熟、熱、淨」原則，避免生食。

據泰媒Khaosod報導，艾宰在Facebook指出，自己當年在尖竹汶府一家醫院任職時，曾為一名婦女拍攝臀腿部X光，不料拍完卻發現X光片佈滿了異常陰影。經放射科醫師鑑定，這名患者體內長有大量寄生蟲，推測與食用未煮熟的肉類或生肉有關。

婦女感染寄生蟲疾病的消息傳出後，令現場人員震驚不已，甚至有人還被嚇得多次以酒精消毒雙手。專家解釋，患者體內的寄生蟲會與宿主爭奪營養，導致人們出現上腹疼痛、腹脹、噁心、嘔吐、腹瀉或便秘等症狀，並造成體重下降。若寄生蟲節段進入闌尾，更可能引起闌尾炎，增加治療風險。

專家指出，生牛肉中的西米蠕蟲（Sago Worm）是主要感染源。幼蟲進入人類口腸後，可發育成長達5至25公尺的大型成蟲，身體約有1000至2000節，每天大概會有3、4節隨著糞便，或從肛門排出。

衛生單位呼籲民眾應避免食用生食，選擇經高溫烹調、徹底煮熟的肉品，以防止寄生蟲感染；同時維持良好個人衛生與食材清潔，確保飲食安全，降低健康風險。

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