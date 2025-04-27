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相驗結果曝！板橋女畫師遭前夫行刑式槍殺　子彈射進額頭身亡

▲▼ 板橋命案 檢察官、法醫到場相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲板橋命案，檢察官、法醫到場相驗，陳女致命傷是子彈從額頭進入。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市板橋區文聖街今（27）日凌晨2時許傳出槍擊案，35歲謝姓男子為了挽回婚姻，與前妻35歲陳女發生爭吵，謝男先外出買啤酒，返家後竟持槍朝陳女頭部擊發，造成陳女當場死亡；隨後謝男持槍自戕，送醫搶救後呈現腦死。今下午2時於板橋殯儀館相驗陳女遺體，陳女致命傷是子彈從額頭進入，陳女家屬對死因沒有意見。

據了解，謝男與陳女曾是夫妻關係，2024年7月間結婚，沒想到婚姻生活維繫不到一年，今天3月間就因謝男有暴力傾向，2人簽字離婚；但離婚後2人仍同住在文聖街承租的畫室2樓。在命案發生前10分鐘，陳女曾傳訊給好友，表示又與前夫發生激烈爭執，當時好友擔心可能出事立即聯繫陳女胞妹，同時報警處理，當警方與陳女妹妹到場進入二樓臥室時，陳女已經頭部中槍、倒臥在血泊中，而謝男也自戕昏迷，失去意識。

▲▼ 新北板橋男子槍殺前妻，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北板橋男子槍殺前妻，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者陳以昇攝）。

根據警方了解，死者陳女是一名畫師，租下住家樓下空間與好友合開繪畫教室，並在畫室內授課；而兇嫌謝男則是一名工人，有詐欺、傷害前科，今案發前約凌晨1時許，謝男曾步行外出到60公尺外的超商買啤酒，返家後隨即與陳女發生爭吵，並於2時50分許發生憾事。

檢警下午在板橋殯儀館相驗陳女遺體，陳女致命傷是子彈從額頭進入，謝男從太陽穴貫穿，陳女生前沒有被侵害的跡象，案發現場有2枚彈殼，陳女及謝男頭部各1個槍傷，陳女家屬對死因沒有意見。

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