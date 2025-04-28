赴美「生育旅遊」將全面拒簽！　美駐華使館簡體字發文示警

▲根據美國憲法，一般人只要出生在美國，就能自動獲得美國國籍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國駐華大使館日前在X平台上發布消息稱，美國領事官員將根據移民法，拒絕赴美「旅遊生子」的簽證，避免濫用移民制度從事生育旅遊，申請人也可能喪失未來申請美國簽證或赴美的資格。

美國駐華大使館日前在X平台上發文表示，有些外國父母申請美國旅遊簽證的真正目的，是希望在美國生下孩子，藉此讓孩子取得美國公民身份。這類行為被稱為「生育旅遊」（birth tourism），而根據美國移民法，美國領事官員將拒絕所有以此為目的的簽證申請。

文中強調，任何透過「生育旅遊」方式濫用美國移民制度的人，未來都有可能喪失申請美國簽證或入境美國的資格．這也是美國國務院守護美國納稅人權益與社區安全的重要措施之一。

此外，美國駐華大使館也引述了美國國務院領事事務部（Consular Affairs）的發文，文中提到，美國領事官員正採取行動，防止外國訪客透過「生育旅遊」的方式，濫用美國移民制度。

美國加州女子董晶（Phoebe Dong）和丈夫劉維岳（Michael Liu）因經營「美國快樂寶寶」（USA Happy Baby）公司，協助中國孕婦赴美國產子，讓嬰兒自動取得美國公民身分，去年9月被定罪共謀和洗錢，今年1月被法官判處近3年半徒刑。

根據美國憲法，一般人只要出生在美國，就能自動獲得美國國籍，因此有許多孕婦冒險赴美國，再假裝意外生子，更出現以此為業的旅行社、待產之家、月子中心等「一條龍產業」。

美國總統川普（Donald Trump）在首任期間，原本打算透過行政命令變更透過旅遊簽證赴美生產人士子女的公民權，但未見施行，如今二度執政的川普，將改善移民問題列為政績重點。

《美聯社》曾指出，最常使用生育旅遊的是中國、俄羅斯、奈及利亞等國；倡議限制移民的團體「移民研究中心」（Center for Immigration）估計，每年大約有3萬3000名寶寶因為生育旅遊而在美國誕生。