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陸男殘殺變性人！滿臉血「闖自動通關」逃亡被逮　死者最後身影曝

▲▼陸男殘殺變性人！滿臉血「闖自動通關」逃亡被逮　死者最後身影曝。（圖／翻攝自X）

▲死者慘遭買春客殘忍殺害，內臟被挖出。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

泰國驚傳中國大陸籍男子殘殺變性女子的駭人命案，兇嫌疑似誤以為對方是生理女性，認為自己受騙，一怒之下將變性人殺害，還殘忍挖出內臟與隆乳矽膠，隨後企圖逃亡，但在機場就被逮。警方稍早公布他滿臉傷痕、企圖使用自動通關離境的照片，同時也公開受害女子被監視器拍下的最後身影。

根據khaosod報導，42歲中國大陸籍男子Fu Tongyuan涉嫌於26日凌晨在芭達雅的短租公寓殺害25歲變性女子，且手段極為兇殘。他不但將受害人胸部切開，取出隆乳時植入的矽膠，還挖出心臟放在屍體旁邊，而左肺被挖出後至今仍下落不明。

▲▼陸男殘殺變性人！滿臉血「闖自動通關」逃亡被逮　死者最後身影曝。（圖／翻攝自X）

▲警方移出死者的遺體。（圖／翻攝自X）

春武里府警方26日上午9時許接獲通報趕往現場，發現死者陳屍在屋內的浴室，胸口被剖開，內臟遭挖出，而脖子到生殖器多處都有遭剪刀剪壞、砍傷的痕跡。而警方在調閱監視器後，發現涉嫌重大的藍衣男子同日上午7時多已經搭乘摩托計程車離開現場。

Fu Tongyuan從芭達雅搭巴士抵達曼谷後，隨即前往素萬那普機場，並打算潛逃出境。泰國移民局表示，26日下午1點45分，Fu Tongyuan準備搭乘東方航空MU742班機飛往中國昆明，他為了逃避查緝，故意使用自動通關，但卻因臉上有明顯抓痕與血跡而被攔下，當局隨後才發現他是涉入駭人命案的重大嫌疑人。

泰國移民局表示，移民官發現男子無法順利通過自動通關，再加上系統將其列為重點關注名單，因此立刻將人攔下並移交調查。

▲▼陸男殘殺變性人！滿臉血「闖自動通關」逃亡被逮　死者最後身影曝。（圖／翻攝自X）

▲男子行兇當日想潛逃出境，在機場當場被逮。（圖／翻攝自X）

男子被逮後聲稱，自己曾經來過泰國3次，第一次是跟團旅行，後兩次則是自由行。而他25日晚間在芭達雅南海灘遇到長相清秀的死者，兩人透過微信交換聯絡方式。他以為對方是女性，於是與對方約定以8000泰銖（約新台幣7771元）買春，並相約在自己的短租公寓見面。

沒想到到了房間後，死者突然反悔，不願發生關係，男子要求退回一半費用遭拒，雙方因此爆發激烈口角，甚至扭打成一團。兇嫌臉部被抓傷、還被一腳踹下床，怒氣沖天之下，竟直接壓住死者脖子猛力掐死，隨後還將屍體拖進浴室，冷血地用剪刀割開胸膛，取出矽膠，並從脖子一路劃到生殖器位置，挖出心臟後丟置浴室。但警方暫時並未採信他的說法。

公寓方指出，男子承租公寓房間1周，時間是4月25日至5月1日共7天，他最初是獨自一人前來，但是4月25日晚間10時15分和死者一同進入公寓，監視器也拍下了死者的最後身影。

▼公寓監視器拍下死者的最後身影。（圖／翻攝自X）

▲▼陸男殘殺變性人！滿臉血「闖自動通關」逃亡被逮　死者最後身影曝。（圖／翻攝自X）

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