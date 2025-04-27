　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼23歲女遭騙婚！以為搭上黃金單身漢　嫁的確是「已婚修理工」

▲▼印尼一名女子遭已婚男子騙婚。（圖／翻攝自jawapos）

▲印尼一名女子遭已婚男子騙婚。（圖／翻攝自jawapos）

記者王佩翊／編譯

印尼中爪哇省一名23歲女子和丈夫結婚1年生下孩子，但是當她準備為孩子辦理戶籍時，才發現丈夫使用的竟是假名，深入調查更發現，丈夫早已結婚，害她莫名其妙成為別人的小三。不僅如此，丈夫的高學歷和公務員工作也全是假的，真實身分是一名洗衣機修理工。

根據jawapos報導，這名女子2020年認識了一名男子，兩人發展成情侶關係，並在2021年9月17日步入婚姻，同時懷上愛的結晶。然而當她生完孩子，拿著出生證明要替孩子登記戶籍時，卻發現在官方的戶籍系統內找不到丈夫的名字。

經過進一步查證後，她才得知自己的枕邊人其實早就已婚有家庭，還育有孩子。更誇張的是，男方不只隱瞞婚姻狀況，還涉嫌偽造多份重要文件。他不僅向女方出示註明單身的假身分證，連大學畢業證書也是偽造的。他聲稱，自己畢業於當地知名大學，且是高級公務員，然而事實上卻是一名洗衣機修理工。

受害女子透露，從認識到結婚期間，丈夫從未帶她去見家人，還謊稱母親早已去世，直到如今才真相大白。她已向法院提出離婚申請，同時報警要求處理偽造文件的問題。目前相關法律程序正在進行中，而她也期盼能早日脫離這段騙局般的婚姻。

她無奈表示，「我完全不知道他已經結婚了，他一直告訴我，他是單身。我從頭到尾，都相信他是畢業於名校的單身公務員。就連婚禮的所有花費，也都是我出的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
425 2 3722 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李珠珢遭韓網酸「像陪酒的」　知情人揭內幕
別在機場充電手機！專家點出「3風險」警告
小時候「都聽過1句口頭禪」！萬人爆共鳴：用台語更嗆
火辣女星隆乳卻稱「純天然」！　10多年後下場超慘
伊朗爆炸25死800傷！官員曝主因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗爆炸25死800傷！疑化學品存放不當導致　恐涉飛彈固體燃料

印度女洗澡突遭猴群攻擊！　滾燙熱水「潑灑全身」慘活活燙死

印尼23歲女遭騙婚！以為搭上黃金單身漢　嫁的確是「已婚修理工」

日本人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩　她崩潰離婚

婦照X光「臀腿長滿詭異白點」　疑1飲食習慣惹禍！醫：全是寄生蟲

陸男殘殺變性人！滿臉血「闖自動通關」逃亡被逮　死者最後身影曝

每秒湧入145中國免稅包裹！歐洲市場被淹沒　法國祭措施遏止

乘客機上失控脫光！蹲座位上「當眾炸屎」　氣味大噴發害停飛

抖音瘋傳「富士山封山季」攻略！陸男違法攻頂　高山症發作求援

日本7歲男童「獨闖鐵軌散步」被電車撞！　頭部骨折重傷

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

【1秒悲劇】男貼完春聯得意欣賞中　下秒手滑關門回不了家：X北

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

伊朗爆炸25死800傷！疑化學品存放不當導致　恐涉飛彈固體燃料

印度女洗澡突遭猴群攻擊！　滾燙熱水「潑灑全身」慘活活燙死

印尼23歲女遭騙婚！以為搭上黃金單身漢　嫁的確是「已婚修理工」

日本人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩　她崩潰離婚

婦照X光「臀腿長滿詭異白點」　疑1飲食習慣惹禍！醫：全是寄生蟲

陸男殘殺變性人！滿臉血「闖自動通關」逃亡被逮　死者最後身影曝

每秒湧入145中國免稅包裹！歐洲市場被淹沒　法國祭措施遏止

乘客機上失控脫光！蹲座位上「當眾炸屎」　氣味大噴發害停飛

抖音瘋傳「富士山封山季」攻略！陸男違法攻頂　高山症發作求援

日本7歲男童「獨闖鐵軌散步」被電車撞！　頭部骨折重傷

邱智呈3安猛打剋台鋼　統一獅贏球重返龍頭

李珠珢LG應援服遭韓網酸「像陪酒的」　知情人揭韓職啦啦隊背後內幕

永野芽郁捲不倫疑雲「IG湧8000留言」！日記者批公司應對：讓爭議延燒

摩斯漢堡初夏新菜單來了！有咖哩烤雞堡、辣味肉醬薯條

關鍵一擊無法創奇蹟　高錦瑋自責：投不進代表能力不足

大巨蛋3萬球迷氣氛High　劉基鴻享受：兄弟外野球迷很多

范國宸突然退場　41歲王勝偉本季初登場球迷歡呼

快訊／高雄山區驚魂！轎車「剎車失靈」撞電桿　1昏迷3受傷

別在機場充電手機！專家點出「3風險」警告資料外洩

老醫師驚「妹妹啊...裡面都菜花」　她急看泌尿科：該信誰

【台灣之光】舞者Waacking奪冠 俐落舞步+甩手炸翻全場

國際熱門新聞

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

通靈者預言426強震　日網友怒嗆道歉

快訊／川普：或許要金融制裁來對付普丁

砸50萬娶21歲未婚妻！他掀頭紗「見45歲岳母」崩潰了

陸男殘殺變性人！滿臉血「闖自動通關」被逮

每秒湧入145中國免稅包裹　法國祭措施遏止

她洗澡遭猴群攻擊　滾燙熱水灑全身慘燙死

即／加拿大汽車「衝撞活動人群」至少7死

華爾街大咖：中國撐不過耗時貿易戰

伊朗港口大爆炸如戰場　4死516傷

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

當全球領袖面前　樞機團長這樣勸川普

伊朗最大港大爆炸影片曝　至少14死、750傷

更多熱門

相關新聞

婦照X光臀腿長滿詭異白點　1飲食習慣惹禍

婦照X光臀腿長滿詭異白點　1飲食習慣惹禍

泰國X光助理艾宰（Ai Jaew Muang Chan）透露，自己8年前替一名婦女拍攝X光片時，意外發現患者全身遍布寄生蟲，懷疑是長期食用生食或未煮熟的肉品所致。專家警告，寄生蟲感染恐引發消化不良、體重驟減等問題，呼籲民眾遵循「熟、熱、淨」原則，避免生食。

陸男殘殺變性人！滿臉血「闖自動通關」被逮

陸男殘殺變性人！滿臉血「闖自動通關」被逮

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

婚後1年才知當小三　23歲女要離婚

婚後1年才知當小三　23歲女要離婚

強震後傳假地震預測　緬30萬粉占星師被捕

強震後傳假地震預測　緬30萬粉占星師被捕

關鍵字：

假名婚姻騙局假學歷小三東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

板橋男行刑式槍殺畫師妻！畫室學生震驚：怎麼會這樣

向上路聯結車無煞車追撞！21汽機車撞毀9傷

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

即／台中向上路長下坡連環撞！傷亡不明

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

女童被迫「脫內褲貼紮」！狼教練辯：在傳達溫暖

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面