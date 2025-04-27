印尼23歲女遭騙婚！以為搭上黃金單身漢　嫁的確是「已婚修理工」

▲印尼一名女子遭已婚男子騙婚。（圖／翻攝自jawapos）



記者王佩翊／編譯

印尼中爪哇省一名23歲女子和丈夫結婚1年生下孩子，但是當她準備為孩子辦理戶籍時，才發現丈夫使用的竟是假名，深入調查更發現，丈夫早已結婚，害她莫名其妙成為別人的小三。不僅如此，丈夫的高學歷和公務員工作也全是假的，真實身分是一名洗衣機修理工。

根據jawapos報導，這名女子2020年認識了一名男子，兩人發展成情侶關係，並在2021年9月17日步入婚姻，同時懷上愛的結晶。然而當她生完孩子，拿著出生證明要替孩子登記戶籍時，卻發現在官方的戶籍系統內找不到丈夫的名字。

經過進一步查證後，她才得知自己的枕邊人其實早就已婚有家庭，還育有孩子。更誇張的是，男方不只隱瞞婚姻狀況，還涉嫌偽造多份重要文件。他不僅向女方出示註明單身的假身分證，連大學畢業證書也是偽造的。他聲稱，自己畢業於當地知名大學，且是高級公務員，然而事實上卻是一名洗衣機修理工。

受害女子透露，從認識到結婚期間，丈夫從未帶她去見家人，還謊稱母親早已去世，直到如今才真相大白。她已向法院提出離婚申請，同時報警要求處理偽造文件的問題。目前相關法律程序正在進行中，而她也期盼能早日脫離這段騙局般的婚姻。

她無奈表示，「我完全不知道他已經結婚了，他一直告訴我，他是單身。我從頭到尾，都相信他是畢業於名校的單身公務員。就連婚禮的所有花費，也都是我出的。」