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詐騙新招！他1動作「2.5萬沒了」　銀行追不回

ETC詐騙新招！他收停車費扣款失敗通知　點連結竟遭盜刷2.5萬

▲近期詐騙手法推陳出新，詐騙集團鎖定ETC用戶下手。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

近期詐騙手法推陳出新，詐騙集團鎖定ETC用戶下手。日前一名網友就發文分享，表示自己收到自稱「ETC客服」的電子郵件，沒想到一點擊連結就被盜刷2.5萬元。

該名網友在IG發文分享，表示自己在加班期間收到自稱「ETC客服」的電子郵件，內容聲稱有120元停車費扣款失敗，要求點擊連結重新繳費。

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然而點擊連結後，不但沒有完成繳費，反而被盜刷逾5000元人民幣（約新台幣2.5萬元），款項竟流向馬來西亞航空。由於交易已經輸入OTP驗證碼，銀行表示無法取消交易，僅能建議報警或聯繫馬航客服，惟事後仍無法追回款項。

公路局指出，近期接獲民眾反映，收到冒用監理機關名義的簡訊或電子郵件，內容以「停車費未繳」或「通行費扣款失敗」為由，誘導民眾點擊不明連結進行繳費。經查，這些網址均為詐騙網站，民眾一旦輸入個資或進行付款，極易遭盜刷，損失金額可觀。

公路局強調，監理機關並不負責國道通行費及停車費收繳業務，因此不會以簡訊或電子郵件形式發送繳費通知。實際上，國道通行費繳費事宜是由高速公路局委託遠通電收公司處理，若有疑慮，民眾可撥打遠通客服專線（02-77161998）或透過遠通網站進行查詢。此外，各縣市停車費的繳納則由各地方停車管理單位負責。

遠通電收也提醒，官方寄出的通知單會清楚標示「車牌號碼」，並不會夾帶直接繳費的連結。公路局呼籲，民眾切勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免個資外洩或財務損失。

民眾若對監理相關業務有任何疑問，可撥打公路局用路人服務中心0800-231-035，或直接洽詢各地監理所站確認資訊，避免成為詐騙受害者。

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