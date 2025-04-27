遭假公益騙42萬　受害者曝詐團手法：讓人以為是自己在做決定

記者黃翊婷／綜合報導

雲林一名網友表示，日前在臉書上看到一篇公益活動貼文，隨後活動志工主動私訊，說有附加推廣理財的機會，邀請他加入LINE群組，還聲稱這是與政府合作的資安項目，他信以為真並投入42萬元，直到看見投資平台跳出一行字「您的帳戶存在風險，暫時無法出金」，這才驚覺是詐騙，讓他氣得直呼，「他們甚至知道如何操弄人心，讓我以為是自己在做決定，讓我覺得『這是我自己想投的』。」

▲受害網友以為自己參加的是公益活動，實際上卻是誤入詐團陷阱。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板24日公布一起詐騙案例，雲林一名網友表示，日前他在臉書看到一篇活動貼文，標榜「愛心公益、幫助弱勢」，他出於幫助他人的善意點進去瀏覽，過沒多久就收到自稱是活動志工的人私訊，對方很親切，不僅說出公益聯盟名稱，還表明有開設LINE群組，目前正在推廣活動與理財機會。

網友提到，因為投資平台是從「公益活動」延伸過來的，他潛意識就放下警戒心，覺得應該不是陷阱，加上對方聲稱該投資平台是與政府合作的資安項目，有內線幫忙操作，一定穩賺，他以為真的遇到好機會，便依照指示分成3次投入42萬元，等到想要提領獲利時，畫面卻跳出一行可疑的字，「您的帳戶存在風險，暫時無法出金，請聯繫客服專員」。

網友表示，接著投資平台客服要求補交保證金，他這才完全醒悟遇到詐騙了，原來從一開始的公益活動包裝，到後面的的人設、群組、話術、網站，通通都是設計得天衣無縫的陷阱，「他們甚至知道如何操弄人心，讓我以為是自己在做決定，讓我覺得『這是我自己想投的』。」因此，他決定說出自己被騙的經過，避免更多人受害。