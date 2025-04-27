網友鼓吹買比特幣避川普高關稅　女遭詐60萬！配合警逮車手

▲東港警方逮獲葉姓女車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

周姓女子於網路認識自稱在修理探勘石油器材的網友，以美國總統川普高關稅為由，鼓吹她購買比特幣投資，逃避關稅，賺取更高利潤，她信以為真，面交被騙60萬元；她及家人查覺有異，打165求助，確定是詐騙，配合東港警方佯稱再面交133萬元名義，逮獲葉姓女車手，訊後依洗錢防制法等罪嫌送辦，向上溯源。

東港警分局於近日接獲被害人62歲周姓女子求助電話，稱在網路上結識一名男網友，雙方互加LINE好友後，對方假藉修理石油探勘平台器材，並稱川普提高關稅名義，鼓催提領金錢購買比特幣交易投資，可以賺取高報酬，周女信以為真，被騙取60萬元。

事後周女查覺有異，向家人提及，家人中有人聽過警方反詐騙宣導，認為被騙，機警連繫165防詐專線進行諮詢，發覺遭詐後，誘捕詐團出面交易取款新臺幣133萬元，警方於交易現場埋伏當場查獲面交詐欺車手54歲葉姓女子，起獲贓款及作案手機等物，全案移請臺灣屏東地方檢察署偵辦。

警方呼籲民眾，近期千騙萬騙均以誘導被害人互加Line好友為起手式，一旦談論到虛擬貨幣投資或轉帳的訊息應提高警覺，可立即至派出所提供對話內容予警方協助判斷，亦可撥打165反詐騙專線或110進行查證，避免受騙上當。