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出國帶面膜「竟遭罰6000」一票太衝擊！關鍵曝光　苦主：歐洲會看

飛荷蘭帶面膜含「1成分」遭罰6000元　釣出一票苦主：歐洲都會看

▲出國需注意當地的入境規範，一不小心就會觸法。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

出國遊玩前必須檢視當地入境規範，一不小心就會觸法，導致荷包失血。近日一名去荷蘭的台灣交換生發文透露，自己放進行李箱的面膜，含有蘆薈成分，竟意外觸犯荷蘭入境法規，被海關帶往小房間檢查，遭開罰150歐元（約台幣6000元）。

這名交換生在Threads上發文表示，「解鎖荷蘭第一張罰單。下次在台灣一定查好管制物再入境，也不敢再帶面膜出國了哈哈。台幣6000，還扛得住。」她表示自己帶去荷蘭的面膜，含有aloe extract（蘆薈萃取）的成分，海關看到後就把她帶進小房間問話，最後被開罰了150歐元（約台幣6000元），內容寫道為未經許可將受保護植物進口，還會留下刑事犯罪紀錄。

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貼文一出後，引起網友熱議，許多人表示完全不知道這資訊，「好貴的罰單，不愧是荷蘭」 、「這根本是超冷門地獄知識」 、「面膜真是旅客很容易誤觸荷蘭管制違禁品地雷區的種類」 、「歐洲會很認真的看成分，我在瑞士遇到過，而且那一瓶咳嗽藥水還是在他們那裡的藥妝店買的，而且我是要出境 」 、「這張罰單我也吃過，當時100也是面膜，含蘭花萃取液，一堆中藥都沒事，就它有事，還是幫人帶的，從此以後不幫人帶來路不明的東西。」

旅遊達人「傑西大叔」也在底下回應，「你看一下要不要申訴喔，蘆薈全類是管制沒錯，偏偏排除aloe vera，但也要看你原包裝上面是怎麼寫的。」並附上依瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）規定，資料顯示蘆薈全類皆管制，僅翠葉蘆薈（aloe vera）例外，傑西大叔提醒原PO，「你的筆錄上寫的是aloe extract沒有VERA (需要你再次確認）。」

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