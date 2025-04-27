「常見1動作」以為幫手機省電！　蘋果技師打臉：更耗電

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

許多iPhone使用者長期以來認為，頻繁關閉背景應用程式有助於節省電力。但如今有一位蘋果公司內部人員卻給出截然不同的建議。近日，一支在TikTok上瀏覽次數接近一百萬的影片引起廣泛討論，影片中，一位英國使用者@fordylipsync分享了自己在蘋果門市維修iPhone時，表示如果太常關閉背景應用程式，反而會讓手機更耗電。

根據《紐約郵報》報導指出，該名男子回憶，當時他正在將手機送修，並順手關閉背景應用程式。技術員見狀立刻提醒他「不要關掉你的應用程式。」當他詢問原因時，技術員解釋，應用程式在關閉與重新開啟的過程中，反而會消耗更多電力與數據。相比之下，讓應用程式留在背景，系統會自動將其凍結，就像省電模式一樣，不會占用中央處理器（CPU）或隨機存取記憶體（RAM）。

該名網友表示，這個說法與他過去從眾多iPhone使用者那裡聽到的建議大相逕庭。但蘋果技術員強調，即使背景開著數百個應用程式也無妨，因為這些應用程式實際上並未在活動，而是處於凍結狀態。這位TikTok創作者在影片中強調「它們只是停在那裡，不要關掉它們。」

這項看似違反直覺的建議，其實早已獲得科技媒體與專家的支持。根據TechRadar撰稿人艾德（James Ide）的解釋，頻繁關閉應用程式不僅無助於延長電池續航，反而可能對iPhone的效能產生負面影響。艾德也提到，iOS系統設計的初衷，就是讓背景應用程式不占用額外資源，因此使用者不需擔心未關閉的應用程式會耗電或拖慢手機速度。

艾德更引用蘋果官方的指導方針，強調只有在應用程式當機或無回應時，才需要手動關閉。早在2016年，蘋果公司軟體工程高級副總裁費德里希（Craig Federighi）就曾在回覆一封使用者電子郵件時明確表示，他本人也不會經常退出背景應用程式，並且強調這並非維持電池壽命的必要手段。

當時費德里希回應「不會，也不需要。」這句話直接打破了許多使用者對於節省電力的誤解。

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