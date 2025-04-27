想賺1萬元補貼「金融卡給詐團還幫改密碼」　她1原因獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）有意從事家庭代工，沒想到卻誤入詐團陷阱，為了拿到1萬元補貼，她交出自己的金融卡，甚至配合更改密碼，反而害自己吃上官司。雲林地院法官認為，小芸的行為確實觸法，但考量到案發時她年輕識淺，最終依期約對價而無正當理由交付帳戶予他人使用罪，判處她拘役20日，緩刑2年。

▲小芸為了1萬元補貼交出金融卡，最後錢沒拿到，還吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸收到暱稱「小豬」的網友主動聯繫，因而決定從事家庭代工，對方隨即介紹她與另一名網友「薇薇」互加好友；「薇薇」聲稱有家庭代工工作，需要提供個人金融帳戶的金融卡作為節稅登記卡片，並將帳戶密碼改為指定的密碼，就能拿到1萬元補貼金。

小芸當下沒有多加懷疑，竟真的交出自己的金融卡，甚至配合修改密碼。詐團成員取得小芸的金融卡和密碼之後，立刻以「學校裝修需要床架」為由，成功從另一名受害者手中騙得10萬元。

警方接獲受害者報案，循線追查很快便抓到提供金融卡的小芸。雲林地院法官認為，按照一般客觀通念，正常的家庭代工應該由公司提供材料，代工者進行加工後，要將成品交還給公司才能換取報酬，公司不會要求代工者交付金融卡購買材料，更不可能要求配合更改密碼，或是誘導代工者提供帳戶換取補貼。

再者，法官指出，若依照「小豬」解釋的工作內容與報酬換算，小芸在未提供任何勞務的情況下，僅提供帳戶金融卡，就能拿到相當於「工作5000個包裝」的報酬，這顯然與常情不符。

法官表示，考量到小芸是初犯，案發時年輕識淺，應當是一時失慮才會觸法，事後她已經坦承犯行，也與受害者成立調解並賠償完畢，最終依期約對價而無正當理由交付帳戶予他人使用罪，判處她拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。