佳音教育基金會慨捐50萬　百位清寒優秀學童受惠

▲佳音教育基金會連續14年捐款資助學生獎學金 ，逾千位學生受惠。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

財團法人佳音教育基金會董事長陳平三是南投子弟，14年來持續資助故鄉清寒優秀學生獎學金，已超過1082位學生受惠，日前加碼捐出50萬元獎學金，嘉惠47所中小學校、100位清寒優秀學童。

佳音教育基金會9日下午在縣府舉辦獎助學金頒發活動，包括受獎學生、家長，各學校校長等逾百人參加，縣長許叔華、縣議員林儒暘都出席活動，對該基金會長年捐助學生，表示感謝。

許淑華表示，陳平三出身名間鄉農家，幼年家境雖貧困，但就讀新街國小時受到師長幫忙、走出完全不同的生命道路，事業有成後，在1998年成立「佳音教育基金會」，並從2012年開始贊助縣內優秀學生獎學金，投入社會公益、關懷弱勢家庭孩童，非常感謝陳平三回饋社會的用心，也是企業的典範，讓弱勢孩子在學習路上得到支持的力量，勇敢向前行，也希望受惠的孩子們未來也能用心學習，回饋社會。

許淑華指出，佳音企業除從事語言教育，還有成立「佳音英語劇團」與「佳音合唱團」等多樣化的活動模式，每年定期舉辦慈善演出，以藝術表演結合公益；縣府這兩年已有編列預算協助學生出國比賽及海外學習的經費，希望雙方未來有更多機會合作，一起協助孩子擁有更多表現與發展的空間。

佳音中區代表暨經理鄭佩珊表示，佳音教育基金會將持續關懷社會，積極投入公益事業，推動更多教育資源的支持計畫，為更多學童提供幫助；除了獎學金計畫，基金會亦將拓展多元公益活動，如課後輔導、偏鄉教育支援及品德教育推廣，確保每位孩子都能獲得良好的學習環境與成長機會，期盼藉此努力為社會培育更多優秀人才，讓善的循環不斷延續，為社會帶來更多正向影響。