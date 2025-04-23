百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」被抓包　親上火線道歉了！

▲「欸你這週要幹嘛」由姊姊Ariel、妹妹Shine及弟弟組成。（圖／翻攝自「欸你這週要幹嘛」IG）

記者周亭瑋／綜合報導

日本吉卜力公園自2022年開幕後，就成為中部地區最代表性的景點之一，而園區內有一項規定，就是不開放商業攝影。近日，百萬YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」遭爆，拍攝相關影片沒關營利；對此，團隊成員Ariel親上火線解釋，並承諾這部影片所累積的收益，會全數捐給宮崎駿導演參與的公益信託組織。

網友在Dcard發文提到，「看到Threads上有人說，好味小姐家去吉卜力公園的影片，因為園內不開放商業攝影，所以關營利，後來就有人在下面留言，說『欸你這週要幹嘛』好像沒關營利，其實早在他們上影片的時候就有人問了，但是沒有回應，後來他們就把影片轉私人，然後YouTube社群和臉書也都沒看到任何解釋。」

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對此，網友們紛紛回應，「他們早就變了」、「推！小心被他們的腦粉出征」、「以前真的很愛看，不知道從什麼時候變了樣，但看到恩結婚還是很感動」、「現在變得不好看了，懷念以前的欸這週」。

▲Ariel留言解釋並道歉。（圖／翻攝自Dcard）

而PO文也釣出團隊成員Ariel，留言解釋道「感謝版主以及網友們的提醒！我們在2024年底參觀吉卜力公園時，於開放拍攝的區域拍攝影片，並在2025年1月時將其上傳至YouTube平台，後續經提醒並查閱相關規定，得知即便是在可拍攝區域所拍攝之影像，若開啟YouTube盈利用途使用，仍屬不被允許的行為。」

她接著表示，「我們這邊也立即將該影片下架，並將頻道內所有非樂園官方邀約的園區旅遊拍攝影片關閉營利。這則影片累積的收益，我也會全數捐至宮崎駿導演參與的公益信託組織『Totoro基金官方網站』，在拍攝前未仔細查詢園區拍攝規範，這部分對吉卜力公園感到非常抱歉，謝謝網友們的提醒，未來在每一次旅遊紀實前，我會更嚴謹遵守各地景點的攝影與使用規範。」

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