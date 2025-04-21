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真如禪寺15年捐助嘉監1200萬　獎助受刑人子女及急難救助

▲▼ 如禪寺捐贈善款 助嘉監受刑人子女與家庭 。（圖／嘉義監獄提供）

▲▼ 真如禪寺由了空無雲方丈代表捐贈善款，作為嘉監受刑人子女與家庭獎助金及急難救助   。（圖／嘉義監獄提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為支持嘉義監獄受刑人子女就學與援助其家庭困境，真如禪寺了空無雲方丈慷慨捐贈善款100萬元作為獎助學金及脆弱家庭生活扶助之用。嘉義監獄於近日舉辦捐贈儀式，並由典獄長親頒感謝狀，以表達誠摯感謝，感謝該寺長年投入公益、關懷在地，善念化為實質行動，成為受刑人家庭溫柔堅定的支持力量。

「收容人雖因過錯暫時與社會隔離，但他們的家人、特別是孩子，不該因而失去接受教育與追逐夢想的機會，而家庭也不該在風雨中孤單前行。愛，不應缺席!」了空無雲方丈在儀式中緩緩說道，這番話溫暖了在場人的每一顆心。他期望透過捐款，讓孩子在教育路上無後顧之憂。今年增加援助家庭暨收容人轉銜安置協助返家等款項，希望為這些家庭傳遞一份安心與希望。

▲▼ 如禪寺捐贈善款 助嘉監受刑人子女與家庭 。（圖／嘉義監獄提供）

「真如禪寺釋了空無雲和尚獎助學金」自100年在嘉監開辦迄今，已邁入第15個年頭，累計捐助善款達1,200萬元，計有1,733個家庭受惠，典獄長蔡景裕於儀式中致詞表示，真如禪寺的善舉，不僅為孩子們點燃求學的希望，也減輕脆弱家庭的經濟負擔!嘉監特別頒發感謝狀，感念寺方長期以來對受刑人家庭的持續關懷，也盼望此善行能喚起更多社會資源的關注，共同編織一張守護家庭的溫暖網。

113年第2學期申請人數53名，國小組每名2,000元、國中組每名4,000元、高中(職)組每名7,000元、大專院校組每名10,000元，收容人在感謝函中寫道「家人在師父的協助下，度過經濟的困境，讓孩子能持續唸書，由衷感謝」、「今日雖在寒風中，卻猶如灑下一片陽光，讓人全身舒暢，原來是真如禪寺諸活菩薩的善舉溫暖我們的心，讓我的家如獲甘霖…」。本次捐贈行動搭起受刑人、家庭與社會關懷的連結，讓愛與希望持續在逆境中萌芽，不僅照亮孩子與家庭的未來，也照亮每一顆等待重生的心!

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