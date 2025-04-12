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中研院國際學程夯！培育886名菁英「外籍生占56%」　哈佛劍橋搶人

▲▼中研院大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院國際研究生學程因為尖端創新學程，吸引外籍生就讀，56%畢業生為外籍生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院開設國際研究生學程已22年。中研院指出，因有AI等尖端創新研究學程，外籍生申請人數屢創新高，累計培育866名畢業生，外籍生占全體畢業生約56%，更屢屢獲得美國哈佛大學、英國牛津與劍橋大學等國際學府延攬，並有超過4成畢業生留台服務，成為台灣重要學術科研及國際外展資產。

近期國際政治與經濟局勢劇烈變動，讓許多原本計畫赴海外的台灣學子面臨不確定。中研院為支持台灣優秀學子而推出「菁英博士生快速入學試行計畫」，讓具有本國籍且在去年底到今年初申請過國外大學博士班學生提出申請，通過者在入學前2年，每月有4萬元獎助學金，已獲得國外頂尖大學博士班錄取資格者每月再提供6千元，一旦申請通過，就可就讀中研院國際研究生學程。

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中研院表示，國際研究生學程從2002年設立，當初是希望年輕學者能在最好的環境中展開其學術研究，並培養未來領導者，讓本國學生不需出國留學即能浸潤全英文的教學環境，也希望藉此培養跨領域研究，提升台灣在全球學術界的能見度，目前共設有13個學程跨領域博士班學程，並和國內台成清交等10所研究型大學合作，學生每月至少有4萬獎學金。

「國際研究生學程」具有國際化跨領域特色，中研院指出，由於比照美國研究所相同的入學標準，不但吸引許多台灣學生申請，包括設立「人工智慧物聯網（AIoT）」等相關尖端的創新研究學程，以及台灣半導體位居世界領先地位，也使外籍學生申請人數屢創新高，加上跨領域研究課題、優秀師資、先進設施以及多元文化的同儕激勵等特色，在國際高等學術教育界屢獲讚譽。

中研院表示，國際研究生學程至今已招收22屆學生，歷年來外籍生占比約65%，台灣學生約35%，一開始外籍生以印度學生為主，現在則是東南亞學生占最大宗，目前每年招生名額約160人，每年報到約120人，報到率約7至8成；截至今年2月底止，目前共有575名在學生，來自42個國家，其中外籍學生有340名，占全體學生人數60%。

特別的是，該學程至今已累計培育866名畢業生，中研院指出，外籍學生占全體畢業生約56%，畢業生大多被各大國際知名學術研究機構或學府延攬，繼續從事學術研究與教學工作。

中研院表示，這些畢業生被延攬的機構，包括美國哈佛大學、史丹佛大學，英國牛津大學、劍橋大學，日本理化學研究所、澳洲墨爾本大學等，且超過4成畢業生選擇留在台灣服務，也是台灣重要的學術科研及國際外展資產。

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