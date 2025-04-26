WSJ：美已擬新範本「每周和6國馬拉松談判」　最後期限曝光

▲美國將在7月8日前，每周與6個國家進行「交錯式貿易談判」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

《華爾街日報》引述知情人士指出，美國將在未來2個月展開新一輪「交錯式貿易談判」，計劃與大約18個主要貿易夥伴在一套統一架構下協商，推動川普總統的「對等關稅」政策。此談判由美國貿易代表署（USTR）主導，預計以每周6國的節奏循環進行，並設定7月8日為最後期限，未能達成協議者恐面臨高額關稅。

綜合外媒報導，USTR已擬定一套談判範本，涵蓋6大主要議題：關稅與配額、針對美國產品的非關稅貿易壁壘、數位貿易、商品原產地規範、經濟安全，以及其他商業事項。這些內容將根據各國情況作彈性調整，並可能隨著後續資料補充進行更改。USTR發言人表示，美國貿易代表署正以有系統的方式與願意合作的國家快速展開協商，各方也已明確自身立場。

據了解，美國政府初步規劃以每周6國的速度，在3周內輪流與18個國家進行談判，接著再重啟另外18國的新一輪週期，直到政府自定的7月8日期限為止。若各國未能在截止日前達成協議，就會遭到報復性關稅，除非川普延長現行90天的緩衝期。

媒體目前還不清楚哪些國家會在美國貿易代表署的範本下展開談判，也不知道哪些國家會循其他方式談判，但消息人士指出，印度是進度最快的國家，因為該國已在副總統范斯近期訪問新德里時，初步同意美方的廣泛條件。

不過，由於墨西哥與加拿大不適用川普的關稅命令，因此這2個國家暫時還未被列入新架構下的協商名單。至於目前面臨至少145%高額關稅的中國，則可能採取另一種談判路徑。川普日前表示，美方現在「每天」都會和中國保持接觸，還透露自己已和中國國家主席習近平通話，但川普暫未透露具體時點，並強調若中方未採取實質讓步，美方不會單方面取消制裁。

此外，儘管華盛頓已收到18項初步提案，部分國家仍在等待美方明確的談判要求。歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，歐盟尚未獲悉具體細節，並已明確排除針對增值稅與農業補貼的協商；英國方面則堅持食品與汽車安全標準應由本國自主決定。