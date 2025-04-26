協助非法移民逃跑！美女法官「開後門」阻撓FBI　遭逮捕起訴

▲美國威斯康辛州法官杜根因涉嫌協助非法移民逃跑，而遭FBI逮捕。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府上台後積極逮捕非法移民。不過，威斯康辛州法官杜根（Hannah Dugan）卻因涉嫌協助非法移民逃避追捕，而於當地時間19日遭到聯邦調查局（FBI）逮捕，並被聯邦法院起訴。檢方指控，法官杜根妨礙執法，並協助隱匿非法移民男性的行蹤，引發司法獨立與移民政策執行之間的爭議。

根據美媒《CNN》，從起訴書的內容中可以得知，聯邦探員4月18日以便衣身分前往杜根位於威斯康辛州密爾瓦基郡巡迴法院的法庭，準備逮捕墨西哥籍男子弗洛雷斯（Eduardo Flores-Ruiz）。弗洛雷斯2013年曾被遣返，但近日卻因涉及家暴案而遭警方逮捕，移民官發現男子非法重返美國。

當聯邦探員進入法院執行任務時，法庭副官通知杜根，隨後她疑似阻撓執法，並要求探員離開。

起訴書指出，杜根與探員在法院公共區域發生對峙，並表示必須持有不同類型的逮捕令才可執行拘捕，還要求探員與首席法官聯繫。多位證人，包括檢方人員與受害者支援專員向調查人員表示，杜根隨後引導弗洛雷斯與其辯護律師，經由通往法院非公開區域的「陪審團門」離開，疑似協助其男子避開埋伏的移民官。

調查人員稱，弗洛雷斯離開法院後短暫逃逸，最終仍被探員在法院外圍逮捕。該案目前由聯邦法院另案審理，弗洛雷斯尚未對相關罪名認罪。

川普政府高度重視此案！司法部長邦迪（Pam Bondi）強調，妨礙司法、掩護被告逃逸行為將不被容忍。川普政府的移民事務官員霍曼（Tom Homan）也表示，任何阻撓移民執法的行為都將面臨法律追訴。

不過，該起事件引發批評聲浪。威州州長埃弗斯（Tony Evers）與聯邦眾議員摩爾（Gwen Moore）皆對杜根被捕表達關切，認為此舉可能侵蝕司法獨立，並對憲政體制構成威脅。密爾瓦基市長則憂心，這類事件恐使居民對出庭感到恐懼，影響城市公共安全。

杜根律師發表聲明，強調她致力於維護法治與正當程序，對此次逮捕感到遺憾，將全力為自己辯護，爭取清白。杜根自2016年起擔任巡迴法院法官，曾長期投入社福與法律援助工作，並曾擔任慈善組織與律師公會領導職務。