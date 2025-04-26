美韓「2+2通商會議」結束！南韓態度積極獲肯定　匯率成下個戰場

▲南韓派出崔相穆、安德根赴華府，與美國財政部長班森特、貿易代表葛里爾談判。（圖／VCG）



記者羅翊宬／編譯

南韓派出經濟副總理崔相穆、產業通商資源部長安德根遠赴華府，與美國財政部長班森特、美國貿易代表葛里爾進行「2+2通商談判」，預計之後將針對關稅和外匯等4大領域進行細部協商。事後，美方對於南韓此次的會談表現給予正面評價，肯定南韓努力達成貿易均衡的表現。

根據《韓聯社》，美國財務部在美韓初步協商結束後發布新聞稿，內容談到財務部長班森特（Scott Bessent）對於南韓此次在會談的表現給予正面評價，並表示自從8日美國總統川普和南韓代理總統韓悳洙（原國務總理）通話後，對於南韓願意迅速且以正面的態度和美方展開協商表示歡迎。

班森特表示，美國、南韓在此次會談上聚焦在如何擴大規模縮減貿易順逆差，對此受到鼓舞，認為應該獎勵貿易、而非處處設限。對於崔相穆、安德根致力於消弭貿易壁壘、擴大南韓對美投資，並使美韓雙邊關係達到平衡一事，班森特表示相當感激。

美國財務部透露，班森特在會談上和崔相穆重清確認美韓兩國穩健的關係，並討論包括匯率政策在內的各種議題，而雙方也敲定在下一次展開更具生產性的討論。

至於美國貿易代表署（USTR）則在新聞稿表示，葛里爾（Jamieson Greer）在與安德根的談判中達成共識，一致認為美韓兩國達成對等、均衡的貿易，並取得深具實用性和意義的進展非常重要。美國貿易代表署更稱讚，此次與南韓進行的會談具有「生產性」。

葛里爾更在會談上強調川普總統對於「美國優先貿易政策」的優先順位。他透露，5月中將親自前往南韓濟州島，出席亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議。他表示，美國貿易代表署已經與南韓產業通商資源部，針對下一階段談判展開討論，並朝向技術性討論的方向邁進。

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