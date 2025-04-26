川普逼日韓投資天然氣！外交施壓成關稅談判籌碼　台灣已簽意向書

▲橫貫美國阿拉斯加州的輸油管。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國川普政府在祭出「對等關稅」措施、並宣布緩衝期為90天以後，陸續與日本、南韓、台灣等國展開關稅談判，期盼減少美國貿易逆差。其中，川普更極推動阿拉斯加液態天然氣（LNG）計畫，敦促未來數周內能向日本與南韓施壓，承諾參與這項總值達440億美元的能源項目，包括投資和購買。

根據美媒《紐約時報》，阿拉斯加液態天然氣計畫是川普政府的能源政策核心之一，目標是將位於美國北部的天然氣輸出至亞洲，提升美國能源出口，並強化對盟友的供應保障。該計畫於十幾年前提出，從北極圈以北天然氣田興建800英里（1287公里）長的輸氣管道至阿拉斯加南部，並以液化處理後輸出至亞洲，降低亞洲進口成本，並縮短運輸時間。

美國能源部發言人指出，此計畫不僅能促進美國就業與出口，還能強化與盟友的能源連結。

知情人士透露，由川普簽署行政明令所籌組的「國家能源主導委員會」，目前正在接洽日本與南韓的貿易部門，預計6月2日在阿拉斯加召開高峰會，力求促成日韓兩國簽署投資或購買天然氣意向書。

至於台灣方面，中油公司已於3月20日簽署類似意向書，承諾購買600萬公噸天然氣，約占台灣去年進口總量的3分之1。

▲中油與阿拉斯加簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」。（圖／我國經濟部提供）

儘管如此，包括日本在內的亞洲買家，長期以來對阿拉斯加天然氣計畫持觀望態度，原因在於高昂的成本與擔憂是否能順利啟動。川普在任內大力推動該案，甚至在上任首日簽署行政命令，強調要「釋放」阿拉斯加能源潛力。川普3月向國會演說時曾表示，日本與南韓將「各投資數兆美元」，但該說法未獲兩國官員證實，引發疑慮。

另一方面，日本、台灣、南韓目前皆面臨美方可能恢復高額關稅的壓力。為減輕經濟衝擊，日本已與美方啟動貿易談判，並以增購美國天然氣作為談判籌碼。南韓也準備在近期展開相關磋商，盼能縮減美國所提的貿易逆差問題。

韓媒《朝鮮日報》指出，南韓與美國的相關政府部門正針對阿拉斯加天然氣議題進行實務洽談，且南韓產業通商資源部的高級關係人士也將於近期啟程前往阿拉斯加，而阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy，共和黨）也曾前往南韓，並接連與南韓國務總理韓悳洙（現代理總統）、共同民主黨黨代表李在明進行面談。

在日本，美方視Jera、東京瓦斯與Inpex等三家能源公司為潛在合作對象。不過，由於天然氣價格與市場變數仍多，外界對此計畫的經濟效益仍存疑。據悉，未來意向書中將保留彈性條款，容許買方視情況退出。

阿拉斯加LNG表示，未來其價格將具競爭力，但實際出口預計仍需至2030年代初期才能啟動。美方持續推動日本與南韓加入，盼能藉由此穩固美國在全球能源市場的主導地位。