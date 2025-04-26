美批評中國「誤用2758決議」　綠委認川普重要信號：挑戰北京一中原則

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國駐聯合國副政治參事吳婷日前於聯合國安理會上，首度公開批評中國誤用聯大第2758號決議，對此，綠委陳冠廷今（26日）表示，此舉是川普政府上任後向國際社會發出的重要信號，彰顯美方對台支持的堅定立場，對台灣國際戰略突破具重大意義。美國的表態，等於是直接挑戰了北京數十年來將『一個中國原則』與2758號決議混淆、綑綁，藉此在國際上打壓台灣、限縮台灣國際空間的作法。

針對美國首度在聯合國安理會表態，指出中國曲解聯大2758號決議孤立台灣，陳冠廷指出，美國這次在聯合國安全理事會這個極為重要的場合，首次如此清晰、公開地指出中華人民共和國長期以來對聯合國大會第2758號決議的錯誤詮釋，這是川普總統政府上任後釋出的又一重要政策信號。

陳冠廷說明，2758號決議在1971年通過時，處理的是「中國代表權」問題，決定由中華人民共和國政府取代中華民國政府在聯合國的席位，但從未決定台灣的地位，沒有授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣人民，更未論斷台灣是中華人民共和國的一部分。

陳冠廷強調，美國的表態，等於是直接挑戰了北京數十年來將『一個中國原則』與2758號決議混淆、綑綁，藉此在國際上打壓台灣、限縮台灣國際空間的作法。這有助於在國際法理和政治論述上還原歷史真相，讓更多國家認識到，支持台灣參與國際組織，並不牴觸他們當年所支持的2758號決議。

對於川普政府上任以來美中關係呈現高度競爭甚至對抗的格局，陳冠廷認為，對台灣國際參與有具體幫助，主要體現在四個方面：「第一、提升台灣議題的國際能見度與重要性；第二、強化美國及盟友對台灣的支持力道；第三、提供台灣反制中國打壓的槓桿；第四、突顯台灣作為良善力量的價值。」

陳冠廷指出，美國代表不僅在聯合國場域直接挑戰中國對2758號決議的詮釋，更廣泛地批評中國的行為模式，甚至用中文批評中國「言行不一」，說一套做一套。這種全面性的批判，顯示川普政府將台灣議題置於其對抗中國不遵守國際規則和價值觀的更宏觀框架下，是對台灣的重要政策支持信號，「當美國和其盟友更積極地挑戰中國對國際規則的詮釋時，就相對削弱了中國利用其影響力全面封鎖台灣的正當性。」

陳冠廷也坦言，美中對抗使台灣處於地緣政治風險的前沿，必須謹慎應對。但總體來說，當前國際格局下，川普政府與民主陣營對抗威權擴張的態勢，確實為台灣帶來了比過去更有利的國際環境與更具體的支持力量，是對台灣的重要政策信號。