川普「和平計畫」計畫惹議！逼讓克里米亞領土給俄　歐烏強烈不滿

▲烏克蘭首都基輔慘遭俄軍使用彈道飛彈空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普為了推動俄烏和平進程，近日派遣特使提出具體方案，但遭到烏克蘭與歐洲官員部分反對，美國與烏克蘭、歐洲官員對領土處理、制裁解除、安全保證等議題出現重大分歧。兩場會談分別於4月17日和23日在法國巴黎和英國倫敦舉行，是俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來最積極的外交斡旋行動之一。

根據《路透社》獨家取得的文件，美方提案由川普特使威特科夫（Steve Witkoff）提出，首份文件稱「此為美國對雙方的最終提案」，主張美國應正式承認俄羅斯對2014年併吞的克里米亞擁有主權，並實質承認俄軍目前掌控的烏克蘭南部與東部地區，包括頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松州、扎波羅熱州。

相較之下，歐洲與烏克蘭方面在倫敦會議中提出反對意見，主張應在停火後再展開具體領土談判，且文件中並未提及承認俄羅斯所控制的烏克蘭領土。烏克蘭總統澤倫斯基日前也強調，他不會承認俄羅斯在克里米亞的主權，引發川普批評。川普在接受《時代雜誌》專訪時直言「克里米亞將留在俄羅斯」，並強調烏克蘭「永遠無法加入北約（NATO）」。

在安全保證方面，威特科夫版本僅籠統表示，烏克蘭將獲得由歐洲及其他友邦提供的「堅實安全保障」，但不加入北約。對照之下，烏克蘭與歐洲的提案則更為具體，提出不得限制烏軍發展，並允許盟軍在其領土駐軍，並尋求類似北約「第5條」集體防禦條款的安全協議。

經濟方面，美方提案主張，2014年以來針對俄羅斯的制裁將在協議簽署後解除；歐烏官員則要求「在實現持久和平後」才可逐步解除，並保留違約時恢復制裁的權利。另有差異在於賠償方式，歐烏版本要求使用遭凍結的俄羅斯海外資產對烏克蘭進行賠償，而美方版本則未說明賠償來源。

據了解，威特科夫已於25日抵達俄羅斯首都莫斯科，與俄羅斯總統普丁會面。澤倫斯基表示，倫敦會談雖不輕鬆，但「具有建設性」，而歐洲外交官則對談判進程表示擔憂，指美方可能為了加快進度而對各方施壓，導致歐烏兩方被迫接受不利條件。

此次談判被視為川普政府試圖在短期內結束俄烏戰爭的關鍵行動，美方代表凱洛格（Keith Kellogg）已將歐烏的意見帶回華府供進一步評估。未來是否能在美俄烏歐四方之間找到共識，仍有待觀察。