與川普會談後改變作法？　沃爾瑪已通知陸廠恢復發貨

▲美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普近日與主要零售業者舉行會談，討論關稅的影響與應對。據港媒報導，於會談之後，沃爾瑪已經通知中國供應商恢復發貨，關稅由美方買家承擔。

川普21日在白宮會見沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）、羅威（Lowe's）和達吉特（Target）等美國大型連鎖零售業者。這些業者販賣的許多商品產地來自中國大陸，因而受到關稅戰影響。

香港《明報》報導，正在舉行的第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）上，多名出口商不約而同提到，在這場會面後，沃爾瑪已經通知中國供應商恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。

▲第137屆廣交會。（圖／翻攝新華社）

「現在我們的貨櫃又排上日程了」，報導引述湖南仙鳳瓷業有限公司董事長林銳指出，該公司採用FOB（Free on Board）模式發貨，關稅全由買家支付。

林銳表示，「供應鏈是連續的，如果現在不發貨，到8月份就會出現『斷點』。我相信他們會逐步恢復發貨，否則美國人聖誕節可能會麻煩一點。」

從事出口石瓷的廣東潮州東寶集團經理吳銀英也稱收到類似通知，但恢復的只是節慶（seasonal）款式產品，部分日常款式訂單甚至被取消。

吳銀英憶述，上一次貿易戰加10％關稅，自己與客戶各分擔一部分，現在（關稅）加到這麼高，客戶都不敢出聲（要求分擔），（關稅）全部都是他給。但她擔心美國訂單前景，會考慮開拓南美、中東市場。

▼廣交會展場。（圖／翻攝新華社）