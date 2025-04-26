Yamaha發布公告　將停產台灣區「家用音響」產品！

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

全球最大樂器製造商Yamaha，近日宣布，因應市場環境快速變化及全球資源重新配置需求，將逐步停售現行部分Yamaha家用音響產品。

Yamaha在官網發布「Yamaha家用音響產品台灣地區停產公告」，文中指出，由於市場環境的快速變化及公司對全球資源的重新配置需求，遺憾宣布，公司將在近期內逐步停售現行部分家用音響產品。

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公告全文如下：

Yamaha家用音響產品台灣地區停產公告

敬愛的客戶、合作夥伴及支持者：

感謝您長期以來對 Yamaha家用音響產品的信任與支持。

本公司始終以提供優質產品與服務為己任，努力滿足每一位客戶的需求。

然而，由於市場環境的快速變化及本公司對全球資源的重新配置需求，本公司遺憾地宣布，本公司將在近期內逐步停售現行部分家用音響產品。

本公司深知這一決定可能帶來的不便，並承諾將竭盡所能地確保客戶與合作夥伴的利益，提供必要的支援以順利完成過渡。

對於已購買Yamaha家用音響產品的客戶，本公司與經銷商將共同維持提供售後服務支援 。

針對非保固期間之維修，將視個別產品零件取得狀況提供付費維修服務，惟伴隨產品停產，仍有可能發生個別產品零件取得困難而無法提供維修服務之情形，敬請理解及見諒 。

我們真誠地感謝台灣客戶與合作夥伴的理解與包容。

若有任何疑問或需要協助，敬請聯繫我們的客服團隊，我們將盡力提供支持。

Yamaha PA專業音響、樂器、音樂教育事業將持續為台灣地區提供完整的服務。也敬請持續給予支持與關注。

台灣山葉音樂股份有限公司 敬上