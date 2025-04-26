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日本黃金週出國首選！　台灣擊敗韓國、夏威夷奪冠

▲▼台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲今年日本民眾海外出遊最愛的地點由台灣奪冠。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

日本迎來一年一度的黃金週連假，當地旅遊業者公布的最新調查顯示，今年日本民眾海外出遊最愛的地點由台灣奪冠，緊接其後依序是韓國、夏威夷、關島與泰國。多家國際訂房平台的數據也同步反映出，台灣在日本旅客心中的人氣不斷攀升，吸引力持續發酵。

黃金週是日本每年4月底至5月初的連續假期，今年適逢多項大型活動與新景點登場，帶動出國旅遊需求。根據樂天旅遊公布的黃金週旅遊趨勢報告，日本旅客選擇出國的前5大熱門目的地中，台灣穩居第1，韓國、夏威夷、關島及泰國則分居2到5名。

▲▼東京成田機場在黃金周首日的人潮。（圖／路透）

▲東京成田機場在黃金週首日的人潮。（圖／路透）

訂房平台Booking.com日前也發布新聞稿指出，從搜尋數據來看，台北今年以黑馬之姿衝上日本家庭旅客最感興趣的城市榜首，搜尋量相較2024年同期大增89%。除了台北外，首爾、香港、曼谷等亞洲主要度假城市同樣榜上有名。

不只家庭旅客偏好台灣，Booking.com補充，觀察日本全年齡層旅人的搜尋趨勢，台灣也以95%的成長幅度穩坐高人氣名單，僅次於韓國首爾，第3名為香港，第4名曼谷，第5名則是法國巴黎。

另一家旅遊業者Agoda的調查同樣顯示類似趨勢，雖然首爾依舊是日本旅客的首選，但台北排名緊追在後，穩居第2，再次印證台灣在日本遊客心中地位穩固、吸引力不減。

至於國內旅遊部分，樂天旅遊統計，日本國內最受歡迎的地點由東京奪冠，大阪及北海道分別排名第2、第3。其中大阪因為2025年大阪關西世博會開幕、車站北側全新商業設施啟用，以及主題樂園新園區亮相等多重加持，帶動住宿預訂夜數比去年同期大增超過1.3倍，成為全國成長速度最快的旅遊區域。

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