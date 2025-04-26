韓國客來台超車日本居冠　台人狂出國「2個月觀光逆差167萬人次」

▲今年1月和2月國際旅客來台以韓國客最多，台人出國則最愛日本。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

今年出入境人數統計出爐，1月到2月韓國來台人數達22.4萬人次，超車日本的21萬人次，成來台國際旅客之冠。此外，今年前2個月台灣入境和出國人次逆差已達167萬。學者觀察，2月入境旅次雖已成長7.8%，不過若後續成長幅度沒有擴大，今年千萬國際客目標恐怕仍具難度。

前瞻觀光政策研究室今（26日）公布114年2月全台出入境人數統計，2月來台入境旅客有69萬9158人次，較113同期成長7.8%，不過相較疫情前仍減少26.9%。此外，今年1月和2月整體入境人數累計為135萬236人次，相較我國出國出境302萬9248人次，逆差達167萬9012人次。

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根據分析，今年1月和2月來台的國際旅客，以韓國客居冠，總共有22萬4748人次，其次為日本客，有21萬139人次，第三高為香港和澳門客，累計18萬1717人次來台，第四則是陸客，有10萬6686人次，第五名是美國旅客，來台有10萬4311人次。

▲今年2月出入境人次統計。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）※點圖可放大

國人出國部分，仍舊最愛日本，今年1月和2月就高達108萬9985人次衝日本，遙遙領先其他國家，其次是大陸，有44萬3096人次赴陸，第三名則是港澳，累計也有35萬7168人次。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，今年1月和2月入境來台旅客人次相較去年同期已有成長，其中今年2月成長7.8%，1月成長10.4%，若後續以成長1成的比例推算，去年來台旅客約786萬人次，今年基本盤可能僅850萬人次左右，後續成長幅度若沒有擴大，千萬國際旅客來台目標仍可能達不到。

黃正聰指出，韓國客2月來台雖然比日本多，但相較去年同期是衰退2.3%的，日本2月來台反而成長18.7%；此外，陸客來台人次自去年11月以來大幅成長，單月人次都在4萬到6萬多之間。