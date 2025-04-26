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美CIA高官兒疑「投身俄軍」　戰死烏克蘭前線

▲▼疑似美國CIA副主任的兒子、21歲的格洛斯（Michael Alexander Gloss）替俄羅斯作站在前線陣亡。（圖／翻攝自X）

▲21歲的格洛斯疑似在俄羅斯軍隊名下服役、參與烏克蘭戰事。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國中央情報局（CIA）一名高階官員的兒子，疑似在俄羅斯軍隊名下服役、參與烏克蘭戰事，最終於今年4月在烏克蘭東部喪命。根據俄羅斯獨立媒體調查，死者是年僅21歲的格洛斯（Michael Alexander Gloss），他的母親是今年2月剛上任的CIA數位創新副主任加利納（Juliane Gallina）。

根據《衛報》報導，家屬發布的訃聞指出，格洛斯於本月4日死於「東歐」，不過訃聞中並未提及俄羅斯與烏克蘭，也未說明詳細死因，只形容他「懷抱高尚的心與戰士精神，走在屬於自己的英雄旅程上」。

美官員之子怒斥美國、投向俄國懷抱

根據俄媒《iStories》報導，格洛斯出生於美國維吉尼亞州一個軍人家庭，學生時代曾是高中美式足球隊成員。雖然來自中產背景，但他在社群平台VKontakte自稱是「多極世界（multipolar world）的支持者」，曾貼出俄羅斯及巴勒斯坦國旗，並表明「我離家出走，環遊世界。我痛恨法西斯，熱愛自己的祖國」。

▲▼疑似美國CIA副主任的兒子、21歲的格洛斯（Michael Alexander Gloss）替俄羅斯作站在前線陣亡。（圖／翻攝自X）

▲格洛斯不滿美國政府支持以色列及對加薩戰爭的立場。（圖／翻攝自X）

報導指出，格洛斯在大學時期曾活躍於性別平權與環保抗議圈，加入左翼環保團體「彩虹家庭」（Rainbow Family），去年也曾赴土耳其哈塔伊省協助大地震災後重建。不過，他因不滿美國政府支持以色列及對加薩戰爭的立場，情緒逐漸走向極端。

有熟人透露，格洛斯在土耳其期間經常觀看巴勒斯坦相關影片，「他對美國越來越憤怒，開始萌生去俄羅斯的念頭，甚至說想要對美國開戰。我覺得他很可能是被陰謀論影片影響了。」

外籍傭兵身分曝光　曾隸屬俄軍突擊營

隨後，格洛斯取得俄國簽證入境，在莫斯科簽證即將到期前加入俄軍，並被派往一座以尼泊爾籍合約兵為主的訓練營。根據外洩的俄軍徵兵資料，他是在2023年9月正式簽約，3個月後被編入突擊營，部署至烏克蘭戰區一線。

▲▼疑似美國CIA副主任的兒子、21歲的格洛斯（Michael Alexander Gloss）替俄羅斯作站在前線陣亡。（圖／翻攝自X）

▲家屬發布的訃聞指出，格洛斯於本月4日死於「東歐」。（圖／翻攝自X）

知情人士指出，他隸屬的部隊去年12月曾出現在烏克蘭索萊達爾（Soledar）一帶，當時正值俄軍對當地烏軍陣地發動強攻。身旁朋友表示，格洛斯原本並不是真的想打仗，而是希望靠服役換取俄羅斯護照，長期留在當地。

俄方通知家屬死訊　身亡細節未明

目前格洛斯的確切死因仍不清楚。一名友人透露，俄羅斯政府曾通知家屬他已死亡，但並未提供更多細節，「只說他死在烏克蘭境內，至於他是否真的參與了戰爭、具體情況如何，家屬都沒收到進一步說明。」

報導也指出，目前不確定俄羅斯軍方在招募時，是否知曉他的家世背景，對於他母親是CIA副主任的身分是否知情也成疑。《衛報》已向CIA求證，但尚未獲得回應。

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