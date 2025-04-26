美中關稅戰北京會贏？　外媒點名中國5張王牌

▲專家認為，美國在貿易戰中高估自身籌碼、低估中國的韌性與反擊能力。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美中貿易戰持續膠著，雙方談判進展各執一詞，外界卻普遍不看好美方在這場關稅對峙中佔上風。多家外媒分析，美國高估自身籌碼、低估中國的韌性與反擊能力，諾貝爾經濟學獎得主甚至直言，最終贏家恐怕是北京。

國際危機組織東北亞問題高級分析師威廉楊（William Yang）則向《半島電視台》分析指出，在這場關稅戰中，北京不會輕易讓步，除非美方釋出具體且可信的善意舉措。他認為，一旦雙方真正展開對話，討論範圍可能不僅限於關稅，甚至涉及更廣泛的雙邊議題，「這場貿易戰的走向，將左右未來4年中美關係的發展基調。」

BBC分析，中國在這場貿易角力中握有5張關鍵王牌。首先，中國是全球第二大經濟體，擁有龐大內需市場，足以抵禦部分出口損失，並能藉此激發國內消費動能。

第二，中國積極布局未來科技，包括再生能源、晶片、人工智慧等領域，縱使美國企業試圖分散供應鏈，但難以在短時間內找到可替代的成熟產業環境。

第三，中國從「川普1.0」時期吸取經驗，進一步深化與「全球南方」（Global South）國家的經貿關係，涵蓋東南亞、拉丁美洲及非洲多國，擴大市場多元化。

第四，中方深知美國債券市場的敏感度，有能力透過金融操作對美國決策施壓。

第五，中國在稀土提煉及供應鏈中占據壟斷優勢，這對於高科技產業鏈至關重要。

此外，諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）也在週刊投書指出，中國在美方祭出高額關稅的情況下，並未選擇退縮或急於達成協議，「中國已經得出結論：自己掌握主動權。」

史提格里茲分析，若美國減少從中國和德國進口商品，將面臨供應鏈斷鏈及通膨升溫的風險。

當被問及誰會在這場貿易爭端中勝出時，史提格里茲毫不避諱表示，「我認為中國會贏。」他強調，中國經濟基礎穩固，而美國則呈現疲弱態勢，「中國人希望成為全球最值得信賴的貿易夥伴。」