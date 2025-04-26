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川普受訪稱克里米亞將留在俄羅斯　「澤倫斯基明白這一點」

▲▼美國總統川普,烏克蘭總統澤倫斯基。（左圖／達志影像／美聯社、右圖／路透）

▲美國總統川普表示，烏克蘭永遠無法加入北約，還說克里米亞未來將會留在俄羅斯。（左圖／達志影像／美聯社、右圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普在時代雜誌（TIME）25日刊出的報導中再次指責烏克蘭引發戰爭，也強調克里米亞未來將會留在俄羅斯，「澤倫斯基明白這一點，所有人都明白，克里米亞已經跟俄羅斯在一起很久了」。

根據《時代雜誌》報導，川普被詢問到俄烏戰爭及烏克蘭加入北約的相關議題時，他認為烏克蘭永遠無法加入北約，還說「我認為戰爭爆發就是因為他們（烏克蘭）開始討論加入北約。如果沒有這件事，戰爭很可能就不會發生」。

川普表示，根據目前的和平談判條件，俄羅斯將獲得20％烏克蘭領土及克里米亞，「克里米亞將留在俄羅斯，澤倫斯基明白這一點，所有人都明白，克里米亞已經跟俄羅斯在一起很久了」。

川普還強調，克里米亞許多人都講俄語，當地也住了許多俄羅斯人，「俄羅斯的潛艇從很久之前就駐紮在那裡，比我們現在談論的任何時期都要早」。

川普還說，俄羅斯2014年併吞克里米亞，發生在前總統歐巴馬（Barack Obama）時期，「如果我是總統，克里米亞就不會被佔領」，並重申俄烏戰爭是一場不該發生的戰爭。

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