川普：俄羅斯、烏克蘭「非常接近」達成停火協議

▲川普表示，俄羅斯和烏克蘭「非常接近」達成停火協議。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普25日表示，俄羅斯和烏克蘭「非常接近」達成停火協議，並敦促雙方展開「高層級會談」，儘速結束這場長達3年的血腥戰爭。

川普25日於社群平台Truth Social發文表示，「與俄羅斯和烏克蘭會談的美好一天。他們非常接近達成協議，雙方高層現在應該會面，以完成這項協議。」

川普透露，自己的特使魏科夫（Steve Witkoff）已前往莫斯科，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，「雙方已經非常接近達成協議，現在應該安排高層級會談，把這件事『收尾』。大部分重要的條件都已談妥，該是立即停止流血衝突的時候了。」

川普說，「我們願意在任何必要的場合提供協助，幫助這場殘酷且毫無意義的戰爭劃下句點！」

儘管本週罕見對普丁提出一些批評，川普的主要態度仍是敦促烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）讓步、割讓部分領土給俄羅斯。

川普接受《時代雜誌》訪問時再次指責烏克蘭引發戰爭，也強調克里米亞未來將會留在俄羅斯，「澤倫斯基明白這一點，所有人都明白，克里米亞已經跟俄羅斯在一起很久了。」