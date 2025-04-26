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川普：除非中國開放市場　否則絕不降關稅

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普25日表示，除非中國透過實質動作讓步，否則他不會調降對中國的高額關稅，「簡單來說，就是讓中國市場自由一點。」

綜合外媒報導，面對中美關稅戰，川普在空軍一號（Air Force One）向媒體指出，「我不會輕易撤掉那些關稅，除非他們（中國）給我們一個，你知道的，夠有分量的東西。否則我是不會撤的。但事情最後都會有個結果，這種事總是會有解方的。」

接著，記者追問川普心目中什麼樣的條件才算是「夠有分量」（substantial），才能讓他與中國達成協議。川普則表示，他希望中國能對美國企業和產品進一步開放市場，「簡單來說，就是讓中國市場自由一點，讓我們可以進去那裡經營。」

川普接著說，「老實說，這就是我們一直想要的——我們當時差一點就談成了，但後來他們（中國）又反悔。我們本來已經快談好了，可以進中國賣我們的產品、賣我們的東西。」

川普指出，「換句話說，就是所謂的『開放中國』（open China）。如果能做到這樣，那就太棒了，這會是一個很大的勝利。不過老實說，我甚至不確定我會不會再去要求這個，因為他們根本不想開放。」

對於媒體問及，90天的暫緩期是否可能延長，川普回應，「大概不太可能，我們會達成一些協議，但也會自己制定協議，換句話說，我們會設定關稅，而且會是合理的。」

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