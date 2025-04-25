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電梯井「牆壁超薄」！曼谷大樓被震垮　可能原因找到了

▲▼ 緬甸8.2強震震垮泰國曼谷審計署大樓，至今仍有數十名工人失蹤。（圖／路透）

▲曼谷審計署大樓興建到一半，卻因為緬甸強震而倒塌。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

曼谷審計署大樓因為緬甸強震而倒塌，造成至少13人死亡、74人失蹤。根據泰國司法部調查結果，該建築物的電梯井牆壁厚度，不到標準值的一半，疑似事故主因之一，而國家審計署（SAO）如今也發布聲明，對此做出詳細解釋。

8視界、曼谷郵報等外媒報導，泰國司法部長塔威（Tawee Sodsong）表示，減少牆壁厚度的決定，可能是事故主因之一。審計署大樓的電梯井牆壁厚度僅25公分，比安全標準及其他類似建築物的60公分薄了許多，甚至不到一半。

塔威表示，工程師團隊將深入調查，以確認牆壁厚度是否在大樓倒塌中起了作用。其中，大樓的原始藍圖也會接受仔細審查。

而泰國國家審計署聲明，電梯井牆壁厚度之所以調整，是為了符合適當的室內建築標準。

當時，建築承包商發現，原本的牆壁厚度，再加上額外的裝飾材料，將會壓縮走廊寬度，恐怕違反內政部法規，於是與監督方、設計方展開協商。

隨後，設計方建議，把靠近走廊的電梯井牆壁厚度，從原本的30公分，縮減至25公分，並且增加鋼筋。這項調整經過監督方與設計方的審核，修改過的藍圖被交還給建築承包商，並且受到審計署長與國家支持。

根據聲明，這項建築工程由ITD-CREC、也就是中國國企「中鐵十局」與泰國大型建商「義大利-泰國發展公司」（Italian-Thai Development）的合資企業承包，並由PKW聯營團隊負責監督，Forum Architect、Meinhardt這2間泰國企業負責設計。

曼谷倒塌大樓「中國建商」被逮！涉用違法鋼筋　竟扯出案外案
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